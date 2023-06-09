Рецепты Вы всегда делали это не правильно – сколько времени нужно варить молодой картофель По Admin - 9 июня, 2023 0 36 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Когда на рынке и на полках магазинов уже доступен молодой картофель, непременно приготовьте его к мясному или рыбному блюду. Также она прекрасно подходит со свежими овощами. Молодой картофель – это настоящее наслаждение и любимый продукт украинцев. В ней нет высокого уровня крахмала, как на уже зрелом овоще. Чтобы правильно ее приготовить, не испортить, 24 канал рассказывает все секреты. Читайте также Вкусно и быстро: 3 рецепта аппетитных закусок для летнего отдыха на природе Прежде чем приступить к приготовлению, обязательно ее нужно очистить. Можно воспользоваться стандартным методом с помощью ножа и скрести ее, а можно пойти более легким путем. Как быстро очистить молодой картофель Переложите пошлинный молодой картофель в кастрюлю, насыпьте несколько столовых ложек соли и закройте крышкой. Интенсивно трясите картофель, чтобы соль от трения с овощем очистила кожуру. Далее следует все тщательно промыть и можно переходить к варке. Молодой картофель с маслом / Фото Food Network Молодой картофель – отличный источник витамина С, витаминов группы В, а также калия, фосфора и железа. Тем, кто ест молодой картофель регулярно, не знакомы проблемы с желудочно-кишечным трактом. Однако и в этой простой задаче до сих пор остается открытым вопрос: сколько же варят молодой картофель и как долго нужно варить молодой картофель в принципе. Сколько времени нужно варить молодой картофель Переводим молодой картофель в кастрюлю, заливаем его кипятком. Добавляем соли и варим все 15-20 минут. Готовый картофель проверяем кончиком ножа. Сливаем воду. По желанию добавляем сливочного масла, вливаем сливки или молоко. Молодой картофель отлично подходит с укропом, мятым или зеленым луком. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Оккупанты опозорились абсурдным фейком о Буданове и «уничтожении 3 миллионов человек» в КрымуЛегко и быстро: три рецепта рулетов из баклажанов на каждый деньЧем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дняОдна лучше другой: украинские повара похвастались своими вышиванкамиНевероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлык