Вы уже никогда не отправитесь в пиццерию: попробуйте этот рецепт пиццы Маргарита

Пицца Маргарита — королева среди пицц, наиболее типичное неаполитанское блюдо. Ее вкус увлекает и поражает всех, кто интересуется культурой Италии. Маргарита – это настоящая классика неаполитанских традиций. Простой традиционный рецепт позволяет приготовить вкусный ужин в кратчайшие сроки. Интересно Экономия времени и совершенный вкус: делимся 3 быстрыми блюдами из курятины По оригинальному рецепту неаполитанская пицца выпекается в дровяной печи. С помощью нескольких уловок с правильными ингредиентами и процедурой можно получить хрустящую, легкую и идеальную пиццу даже в домашней электрической духовке. История появления пиццы Маргарита Пицца Маргарита была создана в Неаполе в пиццерии Brandi в 1889 году. Изобрел ее Раффаэле Эспозито по случаю визита королевы Италии Маргариты Савойской и ее мужа Умберто I. Королева особенно оценила блюдо и с этого момента в честь ее пиццу назвали Маргарита. Чтобы цвет этой пиццы был похож на итальянский флаг, пиццерия добавила зелень базилика к красному цвету помидоров и белому цвету моцареллы. Рецепт неаполитанской пиццы регулируется Ассоциацией подлинной неаполитанской пиццы (Associazione verace pizza napoletana). Есть особые интернациональные правила, в которых перечислены нормы приготовления. В 2010 году рецепт был официально зарегистрирован Европейским Союзом в Реестре гарантированных традиционных блюд, а в 2017 году внесен в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. Рецепт пиццы Маргарита Время : 45 минут + 2 часа для подъема теста

: 45 минут + 2 часа для подъема теста Порций: 2 Неповторимый вкус / Фото unsplash Ингредиенты:

– 500 грамм муки;

– 300 миллилитров воды;

– 35 грамм оливкового масла;

– 5 грамм дрожжей;

– 10 грамм соли;

для начинки:

– 500 грамм мякоти консервированных помидоров;

– 400 грамм моцареллы;

– базилик для украшения;

– 1 чайная ложка орегано;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль по вкусу. Приготовление: Чтобы приготовить пиццу Маргарита, добавьте в теплую воду дрожжи и размешайте ложкой до их полного растворения.

Насыпьте муку в миску, затем постепенно тонкой струйкой влейте примерно половину дрожжевого раствора, перемешивая руками.

Также добавьте соль, влейте остальные дрожжи и продолжайте перемешивать руками, пока тесто не станет более однородным.

Влейте масло, всегда постепенно и тонкой струйкой, продолжая вымешивать до полного впитывания.

Переложите тесто на рабочую поверхность и энергично вымешивайте несколько минут, пока оно не станет гладким и эластичным.

Накройте его тканью и дайте отдохнуть примерно 10 минут.

Когда тесто отдохнет, слегка сомните его. 4 концы осторожно потяните и сложите в центр, образуя шарик.

Сформованное тесто переложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте подходить в теплом месте.

Для удобства миску можно поставить в духовку с включенным светом, чтобы температура была 26 – 28 градусов.

Через 2 часа тесто должно увеличиться вдвое

Переместите поднявшееся тесто обратно на стол, осторожно перевернув миску, и разделите его на две половины. При необходимости поверхность можно немного присыпать мукой.

Сложите снова каждую половинку в центр, затем переверните и начните катать шарики. Манипулируйте тестом, поворачивая его руками на столешнице, пока оно не станет гладким и ровным.

Дайте шарикам подняться еще 30 минут, накрыв их фольгой или тканью.

В это время хорошо разогрейте духовку до 250 градусов и подготовьте ингредиенты для начинки.

Отцедите моцареллу от воды.

К измельченным томатам добавьте оливковое масло.

Заправьте солью, орегано и перемешайте.

Присыпьте рабочую поверхность небольшим количеством муки, извлеките и откройте один шарик, слегка нажимая и вращая его.

Если вы предпочитаете более тонкую (римскую) пику, растяните тесто скалкой. Вращайте пиццу на столе, вытаскивая ее руками, чтобы образовать круг.

Противень диаметром 28 сантиметров смажьте небольшим количеством оливкового масла и разровняйте тесто руками, чтобы придать ему правильную форму.

Смажьте каждую пиццу томатным соусом, рисуя круги от центра кнаружи, и выпекайте на средней полке духовки при 250 градусах в течение 6 – 7 минут.

По истечении этого времени, когда пицца станет слегка золотистой, извлеките ее из духовки, быстро добавьте моцареллу и запекайте еще 6 – 7 минут при той же температуре.

Затем достаньте пиццу Маргарита из духовки и украсьте листиками свежего базилика. Как приготовить воду с лимоном и мятой – читайте тут. На Перекоп.инфо можно прочитать про: Секреты приготовления лисичек от А до Я

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