Рецепты Вы забудете об обычном картофеле: готовим вареники с особой начинкой По Admin - 18 августа, 2023 0 49 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Вареники – одно из самых любимых блюд украинцев. У каждого есть своя любимая вариация, но никогда не стоит бояться чего-нибудь нового и особенного. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Если вам захотелось вареников, но традиционные начинки уже надоели, всегда можно воспользоваться чем-нибудь оригинальным. Например, на помощь может прийти рецепт вареников с ливером, который позволит изрядно сэкономить. Читайте также Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту Вареники с ливером: рецепт Время: 1 час 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: для теста: – 3 стакана муки; – 170 миллилитров воды; – 40 грамм сливочного масла; – половина чайной ложки соли; для начинки: – 600 грамм субпродуктов; – 2 лука; – 20 грамм масла; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Сначала готовим тесто. Кипятим воду, добавляем соль и масло. Медленно добавляем муку. Когда масса остынет, можно замешивать тесто руками. Тесто должно получиться плотным и эластичным. Готовое тесто накрываем полотенцем и отставляем на 30 минут. Субпродукты варим до готовности. Лук нарезаем и жарим. Готовые субпродукты измельчаем в фарш и смешиваем с луком. Солим и перчим. Раскатываем тесто и делаем вареники. Варим вареники в кипятке 5 минут. По желанию при подаче вареники можно смазать маслом, заправить жареным луком или сметаной. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт бисквита для торта или в десерт, с которым не возникнет никакой морокиТеперь только так и готовим – рецепт легкого бисквитаТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовЗапеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивых