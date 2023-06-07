Рецепты Вы захотите еще и еще – рецепт кабачкового рулета По Admin - 7 июня, 2023 0 40 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp На рынке уже можно выбрать кабачки, а это значит – вкусному рулету быть! Начинку можно выбирать любую, но вкуснее всего с помидором и плавленым сыром. Невероятно вкусный кабачковый рулет подойдет как к обыденному столу: на закуску или гарниру, так и к праздничному. Красиво нашинкуйте его ломтиками и подавайте. Читайте также Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям Рецепт кабачкового рулета Время: 2 часа Порции: 6 – 8 Ингредиенты: – 3 куриных яйца; – 2 кабачки; – 2 столовые ложки сметаны; – 4 столовые ложки муки; – соль; – черный молотый перец; – 1/3 чайной ложки соды. Для начинки: – 2 плавленых сырочка; – 2 столовые ложки сметаны; – 2 столовые ложки майонеза; – 3 зубчика чеснока; – 4 – 5 больших шампиньона; – 2 помидора; – укроп; – соль. Приготовление: Плавленый сыр раньше времени кладем в морозилку, чтобы было лучше натирать. Кабачки натираем на крупной терке, солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут. Духовку разогреваем до 200 градусов. Отдельно взбиваем венчиком яйца со сметаной, добавляем кабачок (предварительно максимально отжать от лишней влаги), муку и соду и тщательно перемешиваем. Противень застилаем пергаментом, смазываем каплей масла, выливаем тесто и равномерно распределяем по пергаменту. Выпекаем 25 – 30 минут до румяной корочки. Сразу как вынимаете из духовки, перекладывайте пергамент с готовым тестом на столешницу или дощечки. Пока тесто охлаждается, готовим намазку: Сырки натираем на мелкой терке, добавляем сметану, майонез, чеснок выжимаем через пресс, солим и перемешиваем. Шампиньоны слегка поджариваем, помидоры нарезаем как вам удобно. Укроп мелко нарезаем. Намазку распределяем на полностью холодный рулет, выкладываем сверху помидоры, шампиньоны, укроп. И с помощью пергамента осторожно скручиваем рулет. Отправляем в холодильник на 1 – 2 часа. Приятного аппетита! Понравился рецепт кабачкового рулета? Попробуйте также приготовить вкусные салаты из молодой капусты за нашими рецептами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Не торт, произведение искусства – рецепт муссового десерта с клубникой и лимономБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеКак приготовить идеальный бургер – рецепт от булочки до котлетыБлюда на Троицу 2023 – готовое меню с рецептамиВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентов