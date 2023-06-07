Вы захотите еще и еще – рецепт кабачкового рулета

На рынке уже можно выбрать кабачки, а это значит – вкусному рулету быть! Начинку можно выбирать любую, но вкуснее всего с помидором и плавленым сыром.

Невероятно вкусный кабачковый рулет подойдет как к обыденному столу: на закуску или гарниру, так и к праздничному. Красиво нашинкуйте его ломтиками и подавайте.

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Рецепт кабачкового рулета

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 3 куриных яйца;

– 2 кабачки;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 4 столовые ложки муки;

– соль;

– черный молотый перец;

– 1/3 чайной ложки соды.

Для начинки:

– 2 плавленых сырочка;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 3 зубчика чеснока;

– 4 – 5 больших шампиньона;

– 2 помидора;

– укроп;

– соль.

Приготовление:

Плавленый сыр раньше времени кладем в морозилку, чтобы было лучше натирать.

Кабачки натираем на крупной терке, солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Духовку разогреваем до 200 градусов.

Отдельно взбиваем венчиком яйца со сметаной, добавляем кабачок (предварительно максимально отжать от лишней влаги), муку и соду и тщательно перемешиваем.

Противень застилаем пергаментом, смазываем каплей масла, выливаем тесто и равномерно распределяем по пергаменту. Выпекаем 25 – 30 минут до румяной корочки.

Сразу как вынимаете из духовки, перекладывайте пергамент с готовым тестом на столешницу или дощечки.

Пока тесто охлаждается, готовим намазку:

Сырки натираем на мелкой терке, добавляем сметану, майонез, чеснок выжимаем через пресс, солим и перемешиваем.

Шампиньоны слегка поджариваем, помидоры нарезаем как вам удобно. Укроп мелко нарезаем.

Намазку распределяем на полностью холодный рулет, выкладываем сверху помидоры, шампиньоны, укроп. И с помощью пергамента осторожно скручиваем рулет.

Отправляем в холодильник на 1 – 2 часа.

Приятного аппетита!

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