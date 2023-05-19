Рецепты Вы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоны По Admin - 19 мая, 2023 0 44 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Консервированные лимоны могут пригодиться любой хозяйке. Десерты, напитки, мясо – им можно найти огромное количество применений. Насыщенный аромат лимонов – это фантастический эффект, ради которого стоит набраться немного терпения. Единственное, о чем вам стоит позаботиться, это две герметичных банки вместимостью по 500 грамм. Будет интересно Начинаем сезон жареного мяса правильно: вкусные блюда из курятины, которые порадуют друзей Рецепт консервированных лимонов Время: менее 30 минут Порций: 2 баночки Ингредиенты: –10 – 15 лимонов; – 250 грамм морской соли; – 2 палочки корицы (по желанию); – 2 сушеных красных чили (по желанию); – 4 лавровых листа (по желанию). Приготовление: Хорошо вымойте банки и простерилизуйте в духовке. Чистим лимоны, разрезаем вдоль пополам. Снова разрезаем вдоль, чтобы разделить лимоны на 3 длинные и тонкие части. Плотно накладываем лимоны в банки, хорошо пересыпаем их солью. Также на этом этапе можно добавлять излюбленные травы и специи. Хорошо трамбуем лимоны, посыпаем солью и закрываем. Оставляем банки на 3 месяца в темном и прохладном месте. Каждый день их нужно переворачивать, чтобы на дне всегда была соль. После вскрытия лимоны храним в холодильнике. Для блюд нам нужна только кожура: просто стоит натереть ее и добавить к рыбе или гарнирам. Да, ждать этих лимонов придется долго, но поверьте – аромат и вкус точно того стоят. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Один из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремомСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Самый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусеВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лаваше