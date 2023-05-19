Вы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоны

Консервированные лимоны могут пригодиться любой хозяйке. Десерты, напитки, мясо – им можно найти огромное количество применений.

Насыщенный аромат лимонов – это фантастический эффект, ради которого стоит набраться немного терпения. Единственное, о чем вам стоит позаботиться, это две герметичных банки вместимостью по 500 грамм.

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Рецепт консервированных лимонов

Время: менее 30 минут

Порций: 2 баночки

Ингредиенты:

–10 – 15 лимонов;

– 250 грамм морской соли;

– 2 палочки корицы (по желанию);

– 2 сушеных красных чили (по желанию);

– 4 лавровых листа (по желанию).

Приготовление: