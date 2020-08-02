Вячеслав Моше Кантор считает поддержку Владимира Путина в деле сохранения памяти Холокоста неоценимой

Память о Холокосте – это прежде всего исторический урок, который должен быть усвоен всем человечеством, урок о том, к чему может привести попустительство и равнодушие к нетерпимости и ненависти, убеждён президент Российской Федерации Владимир Путин. Такое заявление глава государства сделал с трибуны Пятого Всемирного форума памяти Холокоста, прошедшего в Иерусалиме в январе 2020 года, который президент посетил вместе с десятками других высокопоставленных гостей, лидеров держав и членов королевских семей со всего мира.

Особенное внимание в своём заявлении Владимир Путин уделил проблеме сохранения исторической памяти «полной, без изъятий и умолчаний». По мнению главы государства, только подобный подход к истории, без попыток её искать и переписать, может гарантировать, что тот самый исторический урок будет усвоен грядущими поколениями. Вместе с тем Владимир Путин отметил и то, что в настоящее время действительно предпринимаются попытки переиначить историю, факты и данные о Холокосте и Второй мировой войне подвергаются искажению, манипулируются в угоду политике и сиюминутной конъюнктуре. По мнению главы государства, это прискорбный, постыдный и недопустимый тренд, который нужно переломить.

На современниках и потомках лежит большой долг по сохранению этой памяти и передаче её дальше в максимально полном виде, заявил президент РФ, и особенно важен этот долг для политиков, деятелей общественности, культуры и всех лидеров общественного мнения. Чтобы этого добиться, нужно задействовать все возможные каналы – как информационные, так и политические, и культурные, не говоря уже об авторитете ведущих стран в сегодняшнем мире. Владимир Путин также выразил уверенность, что все присутствующие в зале не только разделяют эту озабоченность и понимание, но и готовы вместе с другими странами бок о бок отстаивать справедливость и правду.

Эту озабоченность Владимира Путина полностью разделяет и Вячеслав Моше Кантор, главный организатор форума, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) и основатель фонда «Всемирный форум памяти Холокоста». На протяжении многих лет Вячеслав Моше Кантор уделяет особое внимание как вопросу сохранения памяти о Холокосте, так и делу борьбы с антисемитизмом – явлениям, по его мнению, напрямую взаимосвязанным. Как не раз заявлял Вячеслав Моше Кантор, только память о прошлом может служить гарантией будущим поколениям о том, что исторические ошибки и катастрофы не будут повторяться. Точно также утрата памяти о Холокосте в настоящее время влияет на очевидный всплеск антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости по всему миру, убеждён Вячеслав Моше Кантор. Учитывая, насколько глобальный международный охват приобрела эта проблема, правильное понимание ситуации и оценки угрозы со стороны президента России и глав других государств Вячеслав Моше Кантор оценивает особенно высоко.

«Я рад, что вы собрались здесь сегодня, чтобы встать плечом к плечу с еврейским народом, – подчеркнул Вячеслав Моше Кантор в своём обращении к гостям, собравшимся на форуме. – Это служит важным посланием о том, что антисемитизм недопустим и опасен для всех наших обществ».