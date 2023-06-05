Вяленые помидоры в масле на зиму – это приобретающая популярность заготовка томатов и даже помидорное лакомство с особым благородным вкусом. Вяленые помидоры добавляют ко многим блюдам: супам, пасте, пицце, бутербродам, салатам, омлетам и др. Вялят помидоры в духовке или сушилке. Вкус их дополняют пряными травами и чесноком, а для хранения заливают маслом. У заготовки один минус – малое количество после сушки, но это компенсируется вкусом.

Вяленые помидоры в духовке на зиму в масле

Вяленые помидоры чаще всего готовятся в духовке, а для хранения на зиму заливаются растительным маслом. Для заготовки выбирают небольшие, мясистые и несколько недозрелые сорта томатов, иначе останется после вяления только кожура. В этом рецепте для заливки берем оливковое масло, пряные сушеные травы (базилик, розмарин и тимьян) и чеснок.

Ингредиенты –+5 порц.

Помидоры 5 кг

Соль 1 ст.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Базилик свежий 2 ч.л.

Тимьян 2 ч.л.

Розмарин 2 ч.л.

Чеснок по вкусу

Масло оливковое 600 мл.

Масло растительное для смазывания противня

Шаги 9 ч.

Вяленые помидоры в масле на зиму получатся у вас вкусными при правильном выборе томатов. Их хорошо промойте холодной водой. Затем разрежьте на половинки и семена желательно удалить чайной ложкой. Половинки помидоров разложите на чистом полотенце срезом книзу и оставьте на 2 часа, чтобы удалилась часть сока. Противень застелите бумагой и немного смажьте растительным маслом. На него разложите срезом кверху половинки помидоров. В указанных в рецепте пропорциях смешайте сахар с солью и этой смесью посыпьте помидоры. Духовку включите на 60 градусов и поместите в нее противни с помидорами. Дверцу оставьте приоткрытой для конвекции воздуха. Сушите помидоры в течение 4-6 часов, периодически меняя противни местами, чтобы вялились помидоры равномерно. Они должны получиться суховатыми и гибкими. Оливковое масло хорошо смешайте с сухими травами и оставьте для настаивания. Сухим способом простерилизуйте небольшие баночки с крышками. На дно банок положите разрезанный на слайсы чеснок. Затем в банки достаточно плотно уложите вяленые дольки помидоров. Полностью залейте вяленые помидоры приготовленной масляной смесью. Лишнего воздуха в банках не должно оставаться. Приготовленные на зиму вяленые помидоры в духовке в масле, плотно закройте крышками и поставьте на хранение в холодильник. Удачных и вкусных заготовок!

Вяленые помидоры в духовке на зиму в масле

Вяленые помидоры в духовке на зиму в масле в этом рецепте вам предлагается приготовить для хранения без холодильника. Вялятся помидоры, как и в классическом варианте, но заливаются горячим маслом, что их хорошо сохраняет. В этом рецепте выбираем твердые и не очень сочные помидоры и вялим их при 100 градусов в течение 6 часов.

Время готовки: 7 часов.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 кг.

Масло оливковое – 200 мл.

Чеснок – 2 зубка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Розмарин – 1 веточка.

Орегано – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помидоры промойте и обсушите салфеткой. Разрежьте их на 4 дольки и ножом удалите мякоть с семенами.

Шаг 2. Нарезку помидоров переложите в глубокую посуду, налейте к ним 3 ложки оливкового масла.

Шаг 3. Затем руками помидоры аккуратно перемешайте, чтобы маслом были покрыты все ломтики.

Шаг 4. Противень застелите бумагой и выложите на него помидорные дольки. Посыпьте их небольшим количеством смеси соли с черным перцем.

Шаг 5. Духовку включите на 100°С. Поместите помидоры на 6 часов, оставив дверцу приоткрытой и этот момент обязателен, иначе помидоры не подсохнут. За процессом вяления следите.

Шаг 6. По истечении указанного времени вяления противень извлеките из духовки и помидоры остудите.

Шаг 7. В небольшую стерильную баночку (вяленых помидоров будет немного) положите чеснок с розмарином.

Шаг 8. Затем в нее послойно и компактно уложите дольки вяленых помидор, пересыпая каждый слой щепоткой орегано.

Шаг 9. Оливковое масло хорошо нагрейте, только до кипения не доводите. Горячим маслом залейте помидоры в баночке.

Шаг 10. Баночку плотно закройте, на сутки оставьте при комнатной температуре, а затем переставьте на хранение в кладовку или подвал. Удачных и вкусных заготовок!

Вяленые помидоры в сушилке с маслом на зиму

Хорошим вариантом деликатесной помидорной закуски на зиму будет у вас вяление помидоров в сушилке с маслом. Процесс боле длительный по сравнению с духовкой, но помидоры не подгорают и вялятся равномерно. Для заливки берем растительное масло, а лучшей приправой будут итальянские травы.

Время готовки: 16 часов.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 0,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1.5 кг.

Соль морская – 2.5 ст.л.

Масло растительное – 200 мл.

Чеснок – по вкусу.

Итальянские травы – по вкусу.

Уксус бальзамический – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить простой набор ингредиентов. Помидоры выбрать мясистые и одинакового небольшого размера.

Шаг 2. Томаты хорошо промыть, разрезать каждый на 4 дольки и чайной ложкой удалить внутреннюю мякоть с семенами.

Шаг 3. Нарезку помидоров переложить на дуршлаг, посыпать морской солью и оставить на полчаса, чтобы часть сока стекла.

Шаг 4. По истечении этого времени помидорные дольки разложить на решетках электросушилки, на небольшом расстоянии друг от друга. На каждую дольку насыпать небольшую щепотку итальянских трав.

Шаг 5. Решетки с помидорами поместить в сушилку. Закрыть крышку и включить прибор на 12-14 часов.

Шаг 6. За это время помидорные дольки подсохнут, но останутся эластичными.

Шаг 7. Их плотно и послойно уложить в сухие стерильные баночки. Каждый слой пересыпать травами. Из этого количества помидоров получаются две баночки объемом 250 и 210 мл.

Шаг 8. Очищенные зубки чеснока нарезать слайсами. В любой посуде хорошо нагреть масло с чесночными слайсами, но до кипения не доводить.

Шаг 9. Горячим маслом залить помидоры и добавить по 1/2 ч. ложки бальзамического уксуса в каждую банку. Сверху поместить чеснок.

Шаг 10. Приготовленные в сушилке вяленые помидоры с маслом на зиму плотно закрыть крышками и поставить на хранение в холодильник. Первую пробу можно снимать только через неделю. Удачных и вкусных заготовок!

Вяленые помидоры в оливковом масле на зиму

Для заливки вяленых помидоров идеально подходит, да и соответствует итальянской классике, оливковое масло. Для этой заготовки важно качество масла и выбирается нерафинированное, иначе вкус помидоров может разочаровать. При хранении таких помидор в холодильнике, оливковое масло может стать вязким, поэтому его можно разбавить растительным, но только в пропорции 1:5, чтобы не перебился особый вкус оливкового. Вялим помидоры в духовке.

Время готовки: 8 часов.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 0,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг.

Масло оливковое нерафинированное – 250 мл.

Чеснок – 1 головка.

Соль – 1.5 ч.л.

Сахар – 2.5 ч.л.

Перец черный свежемолотый – 1 ч.л.

Сушеные травы – 1 ч.л.

Тимьян – 4 веточки.

Розмарин – 4 веточки.

Уксус бальзамический – 1 ст.л.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для этой заготовки выбираем небольшие мясистые помидоры, например, «Сливка». Сразу подготовить все специи, согласно пропорции рецепта. Помидоры промыть. Очистить головку чеснока.

Шаг 2. В пиале смешать сахар с солью, черным перцем и сухими травами. Если количество помидор для этой заготовки большее, а на стандартном противне умещается 1-1,2 кг томатов, следует правильно рассчитать количество этих специй.

Шаг 3. Помидоры разрезать пополам или на четвертинки в зависимости от их размера. Половину очищенного чеснока нарезать слайсами. Противень застелить пергаментной бумагой и уложить на нее помидорные дольки. Каждую дольку посыпать приготовленной смесью специй и положить по кусочку чеснока. Затем полить помидоры растительным маслом.

Шаг 4. Духовку включить на 100 градусов, лучше с режимом конвекции, если есть. Вялить помидоры в течение 6 часов, оставив дверцу приоткрытой. Если у вас два противня, каждый час менять их местами. Вяленые помидоры оставить в выключенной духовке на 1-2 часа для остывания или остудить при комнатной температуре.

Шаг 5. Подготовить небольшие сухие и стерильные баночки. В них налить немного оливкового масла, положить немного чеснока и ошпаренных кипятком тимьяна с розмарином.

Шаг 6. Затем в баночки послойно и компактно уложит вяленые помидоры, перекладывая каждый слой чесноком с травами и наливая оливковое масло. Добавить в пол-литровые банки по 1 ст. ложке бальзамического уксуса. Затем приготовленные вяленые помидоры в оливковом масле на зиму плотно закрыть и поставить на хранение в холодильник. Удачных и вкусных заготовок!

Вяленые помидоры с чесноком в подсолнечном масле

Вяленые помидоры с чесноком, чаще всего заливаются подсолнечным маслом, ведь оно в холодильнике не становится густым, да и намного дешевле масла оливкового. Дополняется вкус вяленых помидор чесноком и пряными сушеными травами. В этом рецепте чесноком перекладываем дольки вяленых помидор, количество берем по своему вкусу.

Время готовки: 8 часов.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 0,6 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 кг.

Масло подсолнечное – 300 мл.

Чеснок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Прованские травы – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зрелые помидоры мясистых сортов промойте холодной водой и салфеткой обсушите.

Шаг 2. Затем нарежьте их дольками в зависимости от размера томатов.

Шаг 3. У долек удалите основание плодоножек и внутреннюю мякоть с семенами.

Шаг 4. Противни застелите бумагой и уложите на них помидорные дольки кожурой вниз. Посыпьте их солью, прованскими травами и черным перцем. Духовку включите на 100°С.

Шаг 5. Сушите помидоры в продолжение 5 часов с приоткрытой дверцей духовки. За это время дольки значительно уменьшатся, но должны остаться несколько влажными и гибкими. Важно помидоры не передержать в духовке.

Шаг 6. Вяленые помидоры снимите с противней и немного остудите.

Шаг 7. Чеснок очистите, и нарежьте слайсами. В небольшие стерильные банки послойно уложите вяленые дольки помидор, перекладывая их чесноков и сразу заливая подсолнечным маслом.

Шаг 8. Таким способом полностью заполните банки, и чтобы в них не осталось пузырьков воздуха. Банки закройте крышками. Приготовленные вяленые помидоры с чесноком в подсолнечном масле будут у вас отлично храниться в холодильнике в течение полугода.

Шаг 9. Через две недели вяленые помидоры пропитаются маслом и ароматом чеснока и их можно подавать к столу с разными блюдами. Вкусных и удачных заготовок!

Вяленые томаты в масле с прованскими травами

Вкусным вариантом вяленых томатов в масле будет дополнение их прованскими травами, но это на любителя. В этом рецепте вялим томаты в духовке, заливаем смесью растительного масла с оливковым в пропорции 1:1 и вкус дополним, наряду с прованскими травами, чесноком. Мякоть с семенами у томатов не удаляем.

Время готовки: 10 часов.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 0,6 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг.

Масло подсолнечное – 150 мл.

Масло оливковое – 150 мл.

Чеснок – 5 зубков.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Прованские травы – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки возьмите помидоры сорта «Сливка» или подобные им. Томаты хорошо промойте и разрежьте на половинки, удалив только основание плодоножек.

Шаг 2. Половинки помидоров выложите на застеленный бумагой противень срезом кверху. Посыпьте томаты только смесью сахара и соли.

Шаг 3. Духовку включите на 70-75 градусов и вялите томаты в течение 3 часов. Дверцу духовки приоткройте или включите режим конвекции. Затем нагрев духовки увеличите до 90 градусов и продолжите вяление еще 5 часов. Текстура вяленых помидоров должна получиться эластичной, не ломкой и без остатков сока в середине.

Шаг 4. В результате вяления у вас получится только 350 грамм вяленых помидоров из 1 кг свежих, разложить их лучше в две баночки объемом 300 мл.

Шаг 5. Для ароматизации заготовки возьмите 2 чайные ложки прованских трав. Чеснок очистите, и нарежьте слайсами. Смешайте в равном количестве оливковое и растительное масло и перед заливкой томатов хорошо их нагрейте, не доводя до кипения. Сухим способом простерилизуйте баночки с крышками.

Шаг 6. В подготовленные банки послойно уложите вяленые томаты, перекладывая их чесночными слайсами и пересыпая прованскими травами.

Шаг 7. Затем аккуратно залейте томаты горячим маслом и максимально удалите пузырьки воздуха. Банки плотно закройте крышками.

Шаг 8. Приготовленные вяленые томаты в масле с прованскими травами поставьте на хранение в холодильник.

Шаг 9. Через 2 недели, не ранее, заготовку можете дегустировать и, если понравится, готовить новую партию вяленых томатов. Удачных и вкусных заготовок!