Вяленые помидоры в масле на зиму

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Вяленые помидоры в масле на зиму – это приобретающая популярность заготовка томатов и даже помидорное лакомство с особым благородным вкусом. Вяленые помидоры добавляют ко многим блюдам: супам, пасте, пицце, бутербродам, салатам, омлетам и др. Вялят помидоры в духовке или сушилке. Вкус их дополняют пряными травами и чесноком, а для хранения заливают маслом. У заготовки один минус – малое количество после сушки, но это компенсируется вкусом.

Вяленые помидоры в духовке на зиму в масле

Вяленые помидоры чаще всего готовятся в духовке, а для хранения на зиму заливаются растительным маслом. Для заготовки выбирают небольшие, мясистые и несколько недозрелые сорта томатов, иначе останется после вяления только кожура. В этом рецепте для заливки берем оливковое масло, пряные сушеные травы (базилик, розмарин и тимьян) и чеснок.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Ингредиенты –+5 порц.

  • Помидоры 5 кг
  • Соль 1 ст.л.
  • Сахар-песок 2 ст.л.
  • Базилик свежий 2 ч.л.
  • Тимьян 2 ч.л.
  • Розмарин 2 ч.л.
  • Чеснок  по вкусу
  • Масло оливковое 600 мл.
  • Масло растительное  для смазывания противня

Шаги 9 ч.

  1. Вяленые помидоры в масле на зиму

    Вяленые помидоры в масле на зиму получатся у вас вкусными при правильном выборе томатов. Их хорошо промойте холодной водой. Затем разрежьте на половинки и семена желательно удалить чайной ложкой. Половинки помидоров разложите на чистом полотенце срезом книзу и оставьте на 2 часа, чтобы удалилась часть сока.

  2. Вяленые помидоры в масле на зиму

    Противень застелите бумагой и немного смажьте растительным маслом. На него разложите срезом кверху половинки помидоров.

  3. Вяленые помидоры в масле на зиму

    В указанных в рецепте пропорциях смешайте сахар с солью и этой смесью посыпьте помидоры.

  4. Вяленые помидоры в масле на зиму

    Духовку включите на 60 градусов и поместите в нее противни с помидорами. Дверцу оставьте приоткрытой для конвекции воздуха. Сушите помидоры в течение 4-6 часов, периодически меняя противни местами, чтобы вялились помидоры равномерно. Они должны получиться суховатыми и гибкими.

  5. Вяленые помидоры в масле на зиму

    Оливковое масло хорошо смешайте с сухими травами и оставьте для настаивания.

  6. Вяленые помидоры в масле на зиму

    Сухим способом простерилизуйте небольшие баночки с крышками.

  7. Вяленые помидоры в масле на зиму

    На дно банок положите разрезанный на слайсы чеснок.

  8. Вяленые помидоры в масле на зиму

    Затем в банки достаточно плотно уложите вяленые дольки помидоров.

  9. Вяленые помидоры в масле на зиму

    Полностью залейте вяленые помидоры приготовленной масляной смесью.

  10. Вяленые помидоры в масле на зиму

    Лишнего воздуха в банках не должно оставаться.

  11. Вяленые помидоры в масле на зиму

    Приготовленные на зиму вяленые помидоры в духовке в масле, плотно закройте крышками и поставьте на хранение в холодильник. Удачных и вкусных заготовок!

Вяленые помидоры в духовке на зиму в масле

Вяленые помидоры в духовке на зиму в масле в этом рецепте вам предлагается приготовить для хранения без холодильника. Вялятся помидоры, как и в классическом варианте, но заливаются горячим маслом, что их хорошо сохраняет. В этом рецепте выбираем твердые и не очень сочные помидоры и вялим их при 100 градусов в течение 6 часов.

Время готовки: 7 часов.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2 кг.
  • Масло оливковое – 200 мл.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Розмарин – 1 веточка.
  • Орегано – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помидоры промойте и обсушите салфеткой. Разрежьте их на 4 дольки и ножом удалите мякоть с семенами.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 2. Нарезку помидоров переложите в глубокую посуду, налейте к ним 3 ложки оливкового масла.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 3. Затем руками помидоры аккуратно перемешайте, чтобы маслом были покрыты все ломтики.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 4. Противень застелите бумагой и выложите на него помидорные дольки. Посыпьте их небольшим количеством смеси соли с черным перцем.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 5. Духовку включите на 100°С. Поместите помидоры на 6 часов, оставив дверцу приоткрытой и этот момент обязателен, иначе помидоры не подсохнут. За процессом вяления следите.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 6. По истечении указанного времени вяления противень извлеките из духовки и помидоры остудите.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 7. В небольшую стерильную баночку (вяленых помидоров будет немного) положите чеснок с розмарином.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 8. Затем в нее послойно и компактно уложите дольки вяленых помидор, пересыпая каждый слой щепоткой орегано.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 9. Оливковое масло хорошо нагрейте, только до кипения не доводите. Горячим маслом залейте помидоры в баночке.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 10. Баночку плотно закройте, на сутки оставьте при комнатной температуре, а затем переставьте на хранение в кладовку или подвал. Удачных и вкусных заготовок!

Вяленые помидоры в масле на зиму

Вяленые помидоры в сушилке с маслом на зиму

Хорошим вариантом деликатесной помидорной закуски на зиму будет у вас вяление помидоров в сушилке с маслом. Процесс боле длительный по сравнению с духовкой, но помидоры не подгорают и вялятся равномерно. Для заливки берем растительное масло, а лучшей приправой будут итальянские травы.

Время готовки: 16 часов.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1.5 кг.
  • Соль морская – 2.5 ст.л.
  • Масло растительное – 200 мл.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Итальянские травы – по вкусу.
  • Уксус бальзамический – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить простой набор ингредиентов. Помидоры выбрать мясистые и одинакового небольшого размера.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 2. Томаты хорошо промыть, разрезать каждый на 4 дольки и чайной ложкой удалить внутреннюю мякоть с семенами.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 3. Нарезку помидоров переложить на дуршлаг, посыпать морской солью и оставить на полчаса, чтобы часть сока стекла.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 4. По истечении этого времени помидорные дольки разложить на решетках электросушилки, на небольшом расстоянии друг от друга. На каждую дольку насыпать небольшую щепотку итальянских трав.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 5. Решетки с помидорами поместить в сушилку. Закрыть крышку и включить прибор на 12-14 часов.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 6. За это время помидорные дольки подсохнут, но останутся эластичными.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 7. Их плотно и послойно уложить в сухие стерильные баночки. Каждый слой пересыпать травами. Из этого количества помидоров получаются две баночки объемом 250 и 210 мл.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 8. Очищенные зубки чеснока нарезать слайсами. В любой посуде хорошо нагреть масло с чесночными слайсами, но до кипения не доводить.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 9. Горячим маслом залить помидоры и добавить по 1/2 ч. ложки бальзамического уксуса в каждую банку. Сверху поместить чеснок.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 10. Приготовленные в сушилке вяленые помидоры с маслом на зиму плотно закрыть крышками и поставить на хранение в холодильник. Первую пробу можно снимать только через неделю. Удачных и вкусных заготовок!

Вяленые помидоры в масле на зиму

Вяленые помидоры в оливковом масле на зиму

Для заливки вяленых помидоров идеально подходит, да и соответствует итальянской классике, оливковое масло. Для этой заготовки важно качество масла и выбирается нерафинированное, иначе вкус помидоров может разочаровать. При хранении таких помидор в холодильнике, оливковое масло может стать вязким, поэтому его можно разбавить растительным, но только в пропорции 1:5, чтобы не перебился особый вкус оливкового. Вялим помидоры в духовке.

Время готовки: 8 часов.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1 кг.
  • Масло оливковое нерафинированное – 250 мл.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Соль – 1.5 ч.л.
  • Сахар – 2.5 ч.л.
  • Перец черный свежемолотый – 1 ч.л.
  • Сушеные травы – 1 ч.л.
  • Тимьян – 4 веточки.
  • Розмарин – 4 веточки.
  • Уксус бальзамический – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для этой заготовки выбираем небольшие мясистые помидоры, например, «Сливка». Сразу подготовить все специи, согласно пропорции рецепта. Помидоры промыть. Очистить головку чеснока.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 2. В пиале смешать сахар с солью, черным перцем и сухими травами. Если количество помидор для этой заготовки большее, а на стандартном противне умещается 1-1,2 кг томатов, следует правильно рассчитать количество этих специй.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 3. Помидоры разрезать пополам или на четвертинки в зависимости от их размера. Половину очищенного чеснока нарезать слайсами. Противень застелить пергаментной бумагой и уложить на нее помидорные дольки. Каждую дольку посыпать приготовленной смесью специй и положить по кусочку чеснока. Затем полить помидоры растительным маслом.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 4. Духовку включить на 100 градусов, лучше с режимом конвекции, если есть. Вялить помидоры в течение 6 часов, оставив дверцу приоткрытой. Если у вас два противня, каждый час менять их местами. Вяленые помидоры оставить в выключенной духовке на 1-2 часа для остывания или остудить при комнатной температуре.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 5. Подготовить небольшие сухие и стерильные баночки. В них налить немного оливкового масла, положить немного чеснока и ошпаренных кипятком тимьяна с розмарином.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 6. Затем в баночки послойно и компактно уложит вяленые помидоры, перекладывая каждый слой чесноком с травами и наливая оливковое масло. Добавить в пол-литровые банки по 1 ст. ложке бальзамического уксуса. Затем приготовленные вяленые помидоры в оливковом масле на зиму плотно закрыть и поставить на хранение в холодильник. Удачных и вкусных заготовок!

Вяленые помидоры в масле на зиму

Вяленые помидоры с чесноком в подсолнечном масле

Вяленые помидоры с чесноком, чаще всего заливаются подсолнечным маслом, ведь оно в холодильнике не становится густым, да и намного дешевле масла оливкового. Дополняется вкус вяленых помидор чесноком и пряными сушеными травами. В этом рецепте чесноком перекладываем дольки вяленых помидор, количество берем по своему вкусу.

Время готовки: 8 часов.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 0,6 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2 кг.
  • Масло подсолнечное – 300 мл.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Прованские травы – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зрелые помидоры мясистых сортов промойте холодной водой и салфеткой обсушите.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 2. Затем нарежьте их дольками в зависимости от размера томатов.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 3. У долек удалите основание плодоножек и внутреннюю мякоть с семенами.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 4. Противни застелите бумагой и уложите на них помидорные дольки кожурой вниз. Посыпьте их солью, прованскими травами и черным перцем. Духовку включите на 100°С.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 5. Сушите помидоры в продолжение 5 часов с приоткрытой дверцей духовки. За это время дольки значительно уменьшатся, но должны остаться несколько влажными и гибкими. Важно помидоры не передержать в духовке.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 6. Вяленые помидоры снимите с противней и немного остудите.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 7. Чеснок очистите, и нарежьте слайсами. В небольшие стерильные банки послойно уложите вяленые дольки помидор, перекладывая их чесноков и сразу заливая подсолнечным маслом.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 8. Таким способом полностью заполните банки, и чтобы в них не осталось пузырьков воздуха. Банки закройте крышками. Приготовленные вяленые помидоры с чесноком в подсолнечном масле будут у вас отлично храниться в холодильнике в течение полугода.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 9. Через две недели вяленые помидоры пропитаются маслом и ароматом чеснока и их можно подавать к столу с разными блюдами. Вкусных и удачных заготовок!

Вяленые помидоры в масле на зиму

Вяленые томаты в масле с прованскими травами

Вкусным вариантом вяленых томатов в масле будет дополнение их прованскими травами, но это на любителя. В этом рецепте вялим томаты в духовке, заливаем смесью растительного масла с оливковым в пропорции 1:1 и вкус дополним, наряду с прованскими травами, чесноком. Мякоть с семенами у томатов не удаляем.

Время готовки: 10 часов.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 0,6 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1 кг.
  • Масло подсолнечное – 150 мл.
  • Масло оливковое – 150 мл.
  • Чеснок – 5 зубков.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар – по вкусу.
  • Прованские травы – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки возьмите помидоры сорта «Сливка» или подобные им. Томаты хорошо промойте и разрежьте на половинки, удалив только основание плодоножек.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 2. Половинки помидоров выложите на застеленный бумагой противень срезом кверху. Посыпьте томаты только смесью сахара и соли.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 3. Духовку включите на 70-75 градусов и вялите томаты в течение 3 часов. Дверцу духовки приоткройте или включите режим конвекции. Затем нагрев духовки увеличите до 90 градусов и продолжите вяление еще 5 часов. Текстура вяленых помидоров должна получиться эластичной, не ломкой и без остатков сока в середине.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 4. В результате вяления у вас получится только 350 грамм вяленых помидоров из 1 кг свежих, разложить их лучше в две баночки объемом 300 мл.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 5. Для ароматизации заготовки возьмите 2 чайные ложки прованских трав. Чеснок очистите, и нарежьте слайсами. Смешайте в равном количестве оливковое и растительное масло и перед заливкой томатов хорошо их нагрейте, не доводя до кипения. Сухим способом простерилизуйте баночки с крышками.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 6. В подготовленные банки послойно уложите вяленые томаты, перекладывая их чесночными слайсами и пересыпая прованскими травами.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 7. Затем аккуратно залейте томаты горячим маслом и максимально удалите пузырьки воздуха. Банки плотно закройте крышками.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 8. Приготовленные вяленые томаты в масле с прованскими травами поставьте на хранение в холодильник.

Вяленые помидоры в масле на зиму

Шаг 9. Через 2 недели, не ранее, заготовку можете дегустировать и, если понравится, готовить новую партию вяленых томатов. Удачных и вкусных заготовок!

Вяленые помидоры в масле на зиму

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