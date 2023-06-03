Вяленые помидоры в сушилке для овощей на зиму — это удивительная заготовка, которую применяют в качестве закуски. Также вяленые томаты используют для домашней выпечки – кладут в чиабатту, пиццу, готовят бутерброды. Способов применения масса. Сушка помидоров занимает довольно много времени, но результат того стоит. Закуска зимой разлетается мгновенно.

Вяленые помидоры в сушилке для овощей на зиму

Вяленые помидоры в сушилке для овощей на зиму покорят своими ароматами всех. Томаты идеально сочетаются с прованскими травами, а масло, напитавшееся специями, идеально подходит для заправки салатов или в качестве маринада для птицы и мяса. Приготовление вяленых томатов не доставит особых хлопот.

Ингредиенты –+1 порц.

Помидоры 5 кг

Соль 3 ст.л

. 300 мл.

Прованские травы 5 ст.л.

Шаги 24 ч.

Для приготовления вяленых помидоров в сушилке для овощей на зиму, понадобятся крепкие томаты сорта “сливки”. Помидоры хорошо промываем. Плоды делим пополам, предварительно обсушив их. Вычищаем семена, мякоть с соком ложкой. Раскладываем половинки на решетке сушилки срезом вверх. Посыпаем солью и прованскими травами. Таким образом, заполняем все поддоны. Устанавливаем 60-70°. Меняя поддоны местами, сушим томаты сутки. Баночки стерилизуем, укладываем вяленые томаты, пересыпая слои специями. Наливаем немного оливкового масла. Таким образом, заполняем стеклянные емкости, прослаивая прованскими травами и поливая оливковым маслом. В конце доливаем масло, чтобы все томаты хорошо пропитались. Закупориваем баночки стерильными крышками. Убираем на пару дней в холодильную камеру, чтобы томаты хорошо пропитались маслом и травами. Подаем вяленые томаты со свежим или подсушенным хлебом. Приятного аппетита!

Вяленые помидоры в сушилке с подсолнечным маслом

Вяленые помидоры в сушилке с подсолнечным маслом – нереальная закуска, от которой будут в восторге все. Приготовив однажды, заготовка томатов станет для вас постоянным и любимым процессом. Невероятные ароматы восхищают домашних гурманов. Яркие заготовки выглядят очень презентабельно. Я консервирую томаты в небольшие баночках, чтобы сделать не совсем обычный, но очень вкусный подарок друзьям.

Время готовки – 18 ч. 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Помидоры – 1,5 кг.

Бальзамический уксус – 2 ст.л.

Соль – 1,5 ст.л.

Масло растительное – 250 мл.

Итальянские травы – 2 ч.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Перец чили – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливки-томаты промываем и обсушиваем, вытерев насухо.

Шаг 2. Разделив пополам, удаляем плодоножки.

Шаг 3. Солим и даем просолиться минут 30.

Шаг 4. Поверхность застилаем салфетками и укладываем томаты плоской стороной вниз, чтобы избавиться от выделившегося сока. В таком положении выдерживаем пару часов.

Шаг 5. Распределяем плоды по решетке электроприбора. Устанавливаем 70°. Выдерживаем в течение 8 часов.

Шаг 6. Затем уменьшаем до 50° и доводим до готовности, потребуется еще 8 часов.

Шаг 7. Вот так выглядят вяленые помидоры.

Шаг 8. Приготовим заливку, прогрев растительное масло до горячего состояния. Кладем специи. Размешав, даем подружиться и настояться.

Шаг 9. Простерилизованные баночки заполняем томатами, прослаиваем чесночными дольками и колечками жгучего перца по желанию.

Шаг 10. Солим, сдабриваем бальзамическим уксусом и распределяем душистую заливку.

Шаг 11. Укупориваем стерилизованными крышками.

Шаг 12. Переносим на хранение закрутки в холодильник. Приятного аппетита!

Вяленые помидоры в электросушилке на зиму с базиликом и чесноком

Вяленые помидоры в электросушилке на зиму с базиликом и чесноком – изумительная закуска, которая готовится без труда. Заготовка выходит необычайно аппетитной. Если у вас есть собственный огород, советую выращивать томаты в больших количествах, чтобы воплотить в жизнь изысканное угощение.

Время готовки – 24 ч. 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 4,5 кг.

Соль – 2 ст.л.

Масло оливковое – 300 мл.

Прованские травы – 2 ст.л.

Базилик – 2 веточки.

Чеснок – 5 зубчиков.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Детально промываем томаты и высушиваем чистым полотенцем. Плоды делим вдоль.

Шаг 3. Теперь необходимо выскоблить семена с мякотью.

Шаг 4. На поддонах размещаем томатные дольки срезом вверх.

Шаг 5. Приправляем солью и ароматными травами.

Шаг 6. Разместив поддоны в электроприборе, запускаем процесс вяления, включением прибора. Во время процесса меняем поддоны, переставляя на разные уровни для равномерного процесса.

Шаг 7. Выдерживаем сутки.

Шаг 8. Простерилизованные баночки наполняем томатами.

Шаг 9. Очищенный чеснок тонко режем. Базилик промываем и обсушиваем. На томаты кладем пару листиков базилика и несколько чесночных слайсов. Сдабриваем оливковым маслом.

Шаг 10. Посыпаем прованскими травами.

Шаг 11. Таким образом, наполняем баночки.

Шаг 12. Уплотняем ложкой и доливаем масло доверху.

Шаг 13. Закупорив крышками, размещаем в холодильнике на несколько суток.

Шаг 14. Томаты за это время хорошо пропитаются. Храним заготовку в холодильнике 2 месяца. Чтобы увеличить срок хранения, используем сухие специи (гранулированный чеснок и сушеный базилик).

Шаг 15. Вяленые томаты можно дегустировать. Приятного аппетита!

Вяленые помидоры в сушилке с бальзамическим уксусом

Вяленые помидоры в сушилке с бальзамическим уксусом представляют собой интересное угощение, которое не требует специальных навыков для своего приготовления. Основную часть работы сделает за вас электроприбор. А там остается дело за малым – приготовить заправку и завершить процесс.

Время готовки – 16 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 670 мл.

Ингредиенты:

Помидоры – 1,5 кг.

Соль морская – 2,5 ст.л.

Масло растительное – 180-200 мл.

Итальянские травы – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Бальзамический уксус – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем томаты и прочие ингредиенты. Количество и ассортимент пряностей определяем самостоятельно.

Шаг 2. Промываем плоды и вытираем их. Разделив вдоль на сегменты, вычищаем семена и мякоть ложечкой.

Шаг 3. Выгружаем помидоры в сито или дуршлаг и сыплем соль. Под низ устанавливаем глубокую тарелку и ждем полчаса.

Шаг 4. Томатными дольками заполняем поддоны электроприбора. Посыпаем итальянскими травами. Если есть свежая зелень, раскладываем сверху.

Шаг 5. Запускаем прибор на 14 часов.

Шаг 6. Высохшие помидоры снимаем с поддонов.

Шаг 7. Наполняем стерилизованные баночки помидорками, чередуя со специями.

Шаг 8. Чесночные лепестки складываем в сотейник, заливаем растительным маслом и прогреваем до горячего состояния.

Шаг 9. Распределяем душистую горячую заливку. Вливаем бальзамический уксус в качестве консерванта. Герметично закупориваем и охлаждаем.

Шаг 10. Перемещаем изысканное угощение на хранение. Приятного аппетита!

Вяленые помидоры в сушилке без масла на зиму

Вяленые помидоры в сушилке без масла на зиму отлично хранятся в пластиковых контейнерах, картонных коробках, но лучше использовать вакууматор. В таком варианте ваши заготовки хранятся 3 года, если их не съесть раньше. Это отличный вариант перекуса или начинки для выпечки.

Время готовки – 24 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Помидоры – любое количество.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Томаты хорошо промываем, разрезаем вдоль и убираем семена и лишнюю мякоть.

Шаг 2. Томаты распределяем по поддонам электрической сушилки.

Шаг 3. Плоды укладываем, как можно плотнее. Также можно разложить чеснок и травы.

Шаг 4. Запускаем электросушилку на 24 часа при 50°, периодически отключая прибор.

Шаг 5. Сушеные томаты раскладываем по пластиковым контейнерам.

Шаг 6. Хранить томаты можно в картонных коробках или бумажных пакетах.

Шаг 7. Я предпочитаю хранить томаты в пластиковых или стеклянных сосудах.

Шаг 8. А для длительного хранения использую вакууматор.

Шаг 9. Такие заготовки можно хранить до 3-х лет в сухом проветриваемом помещении. Приятного аппетита!

Вяленые помидоры с прованскими травами в сушилке

Вяленые помидоры с прованскими травами в сушилке готовятся совершенно не сложно. Элементарный процесс освоит даже новичок. Душистые томаты используют для приготовления бутербродов или домашней пиццы, а также другой выпечки. Закуска выходит мега аппетитной и выглядит изумительно.

Время готовки – 12 ч. 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Помидоры – 16 шт.

Соль – 4 щепотки.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Орегано сушеный – 1 ч.л.

Розмарин – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем помидоры и специи. Плоды промываем, обтираем и режем вдоль. Крупные томаты делим на сегменты, вычищая внутренности.

Шаг 2. Специи соединяем с оливковым маслом. Количество сухих компонентов регулируем по вкусу.

Шаг 3. В ароматную смесь погружаем томаты и аккуратно размешиваем, чтобы кусочки полностью покрылись душистой заправкой. Если есть время, можно оставить на полчаса, чтобы овощи напитались.

Шаг 4. Раскладываем помидоры по решеткам электроприбора, оставляя расстояние. Так воздух лучше циркулирует, а процесс сушки происходит равномерно.

Шаг 5. Сушим томаты 12 часов при 50-70°. Первые 6 часов при 70°. Отключаем прибор на пару часов, а в оставшееся время доводим до готовности при 50°.

Шаг 6. Простерилизованные баночки наполняем ароматной закуской, слегка трамбуя. Доливаем масло, чтобы томаты полностью были покрыты им. Чем плотнее набиты баночки, тем меньше масла понадобится. Закрываем стерильными крышками.

Шаг 7. Храним в холодильной камере. Даем настояться пару дней, чтобы закуска хорошо пропиталась. Раскладываем душистую заготовку по подсушенному хлебу. Душистое масло используем для заправок и маринадов.

Приятного аппетита!