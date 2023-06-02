Вяленый перец на зиму

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Вяленый перец на зиму — это довольно популярная заготовка, которую применяют для приготовления салатов и закусок, кладут в домашнюю выпечку. Приготовить заготовку можно несколькими способами, некоторые из них представлены в сегодняшней подборке. Прекрасная консервация выручит вас зимой и поможет сэкономить семейный бюджет. Пробуйте с удовольствием, вы не пожалеете!

Вяленый перец в духовке на зиму

Вяленый перец в духовке на зиму получится у всех. Необязательно обладать профессиональными поварскими навыками, чтобы обеспечить себя изумительной заготовкой. Для зимней консервации рекомендую использовать домашние овощи, по-моему, они получаются особенно аппетитными.

Вяленый перец на зиму

Ингредиенты –+10 порц.

  • Перец болгарский 600 гр.
  • Чеснок 4 зуб.
  • Тимьян 1 ч.л.
  • Перец чили сушеный 1 ч.л.
  • Шалфей 1 ч.л.
  • Соль 1 ч.л.
  • Масло оливковое 80 мл.

Шаги 150 мин.

  1. Вяленый перец на зиму

    Для приготовления вяленого перца на зиму необходимо подготовить основные ингредиенты. Тщательно промываем сочные овощи и убираем влагу полотенцами.

  2. Вяленый перец на зиму

    Чистые перцы разрезаем на сегменты, удаляя сердцевины и плодоножки.

  3. Вяленый перец на зиму

    Противень выстилаем качественным пергаментом. Я беру силиконизированный, чтобы ничего не прилипало. Раскладываем перец.

  4. Вяленый перец на зиму

    Перемещаем в духовку вялиться при 100 градусах. Понадобиться 2 часа и режим “Конвекция”, если имеется. Если духовка устаревшей модели, приоткрываем дверцу. За это время перцы значительно уменьшатся в размере.

  5. Вяленый перец на зиму

    Банки обязательно тщательно вымываем и стерилизуем. Сухие емкости наполняем вялеными овощами.

  6. Вяленый перец на зиму

    Уложив слой, посыпаем солью, травами и специями, перечисленными в рецептуре.

  7. Вяленый перец на зиму

    Очищенный чеснок режем лепестками и посыпаем сверху.

  8. Вяленый перец на зиму

    Нагреваем оливковое масло в микроволновке или на плите, но не кипятим. Поливаем перцы несколькими ложками горячего масла.

  9. Вяленый перец на зиму

    Укладываем следующий слой вяленого перца.

  10. Вяленый перец на зиму

    Посыпаем специями и поливаем горячим маслом. Таким образом, заполняем баночки. И доливаем масло, чтобы содержимое полностью было покрыто им.

  11. Вяленый перец на зиму

    Плотно закупориваем, после остывания перемещаем в холод или кухонный шкафчик с консервацией. Используем по назначению. Приятного аппетита!

Вяленый перец в электросушилке на зиму

Вяленый перец в электросушилке на зиму готовится максимально просто. Сушилка все сделает за вас. А вскипятить масло и разложить по баночкам сможет каждый. Для заготовки лучше всего использовать яркие плоды. Так закуска выглядит богаче и презентабельнее. После того, как перец закончится, заливку используем в качестве заправки для салатов или для маринада.

Время готовки – 10 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 3 кг.
  • Чеснок – 5-7 зубчиков.
  • Смесь итальянских трав – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Уксус бальзамический – 1 ч.л.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Масло оливковое – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для вяленого перца. Перцы выбираем вызревшие и сочные.

Вяленый перец на зиму

Шаг 2. Вымытые овощи разрезаем на ломтики, предварительно удалив плодоножку, вычистив сердцевину и перегородки. Распределяем по решеткам электросушилки.

Вяленый перец на зиму

Шаг 3. Устанавливаем температуру 50-55°. Сушим примерно 10 часов. На фото показан результат спустя 6 часов.

Вяленый перец на зиму

Шаг 4. Спустя 10 часов снимаем перец с решеток.

Вяленый перец на зиму

Шаг 5. В небольшую кастрюльку высыпаем итальянские травы, соль и сахарный песок.

Вяленый перец на зиму

Шаг 6. Кладем очищенный и нарезанный ломтиками чеснок.

Вяленый перец на зиму

Шаг 7. Выливаем масло и бальзамический уксус. Установив на плите, ждем закипания. После чего выгружаем в кипящую заливку вяленый перец и отключаем нагрев.

Вяленый перец на зиму

Шаг 8. Простерилизованные баночки наполняем ароматной заготовкой.

Вяленый перец на зиму

Шаг 9. Герметично завинчиваем стерильной крышкой. После охлаждения переносим на хранение. Приятного аппетита!

Вяленый перец на зиму

Вяленый перец в масле на зиму

Вяленый перец в масле на зиму не имеет конкретного рецепта. Сколько есть перцев, столько и используем. Заготовки много не бывает. Все ингредиенты используем по усмотрению. Количество и ассортимент пряностей и трав определяем по своему усмотрению. А количество масла зависит от того, насколько плотно набиты баночки вялеными овощами.

Время готовки – 4 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – любое количество.
  • Перец черный молотый – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 5 ст.л.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Масло оливковое – для сбрызгивания.
  • Для заливки:
  • Чеснок – по вкусу.
  • Розмарин – по вкусу.
  • Тимьян – по вкусу.
  • Базилик – по вкусу.
  • Масло оливковое – сколько потребуется.
  • Уксус бальзамический белый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымытый мясистый перец освобождаем от внутренностей и перегородок. Ополаскиваем и даем обсохнуть.

Вяленый перец на зиму

Шаг 2. Смешиваем перец, соль и сахарный песок в пропорциях 2:3:5.

Вяленый перец на зиму

Шаг 3. Противень выстилаем бумагой или фольгой. Раскладываем перец, присыпав каждый смесью специй и слегка полив маслом.

Вяленый перец на зиму

Шаг 4. Помещаем противень с перцем в духовку вялиться при 120-125 градусах, установив режим “Конвекция”. 3-4 часа будет достаточно. Если перец начинает гореть, уменьшаем нагрев до 110°С. Достаем перец спустя указанное время.

Вяленый перец на зиму

Шаг 5. Травы основательно промываем и обсушиваем. С чеснока убираем шелуху и рубим произвольно. Травы рвем руками и соединяем с рубленым чесноком.

Вяленый перец на зиму

Шаг 6. Помещаем в микроволновую печь и нагреваем 3-4 минуты. Масло не должно закипеть, только прогреться.

Вяленый перец на зиму

Шаг 7. Наполняем простерилизованные банки перцем и проливаем слои ароматным маслом с травами и чесноком. Сдабриваем бальзамическим уксусом. Закупориваем банки и даем остыть. Переносим в холодильник. Если предполагается длительное хранение в другом месте, стерилизуем заготовки 40 минут в духовке при 100 градусах или в кастрюле с водой.

Вяленый перец на зиму

Шаг 8. Оставшееся масло сливаем в чистую сухую баночку и используем, как заправку для салатов.

Вяленый перец на зиму

Шаг 9. Вяленые перцы используем для бутербродов или выпечки.

Вяленый перец на зиму

Шаг 10. Замечательную закуску оценят все.

Вяленый перец на зиму

Шаг 11. Самое то для дружеских посиделок. Приятного аппетита!

Вяленый перец на зиму

Вяленый болгарский перец с чесноком на зиму

Вяленый болгарский перец с чесноком на зиму обладает шикарным ароматом. Такую заготовку я чаще всего использую для приготовления домашней пиццы, праздничных брускетт или салатов. Свежий перец зимой найти несложно, но стоит он недешево, да и на вкус будто пластмассовый, чего не скажешь о безупречной заготовке.

Время готовки – 10 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 400 мл.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 770 гр.
  • Чеснок – 0,5 головки.
  • Прованские травы – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 230 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем составляющие для приготовления оригинальной закуски.

Вяленый перец на зиму

Шаг 2. Промытый перец избавляем от внутренностей, срезав перепонки. Разрезаем на 4 части, промываем и даем обсохнуть или просушиваем салфетками. Распределяем по поддонам сушилки.

Вяленый перец на зиму

Шаг 3. Очищенный чеснок делим на ломтики и по одному укладываем на каждую часть  перца. Посыпаем ароматными травами и солим.

Вяленый перец на зиму

Шаг 4. Выставляем на приборе 65°, сушим около 10 часов.

Вяленый перец на зиму

Шаг 5. Вяленый перец можно заморозить в зип-пакетах или законсервировать в масле. Перцы раскладываем в стеклянные стерилизованные емкости довольно плотно. Прогреваем масло, но не кипятим, и горячим заливаем до самого верха.

Вяленый перец на зиму

Шаг 6. Герметично закупориваем и остужаем в перевернутом состоянии.

Вяленый перец на зиму

Шаг 7. Перемещаем на хранение после полного остывания в холодильник или погреб. Приятного аппетита!

Вяленый перец на зиму

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