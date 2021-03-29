Выбери надежного брокера

Что такое фондовый рынок?

Фондовый рынок — это повседневный термин, который мы используем, чтобы говорить о месте, где «торгуют» акциями и облигациями, то есть покупают и продают. Для многих это первое, что приходит на ум при инвестировании. Цель состоит в том, чтобы купить акции, удержать их какое-то время, а затем продать акции дороже, чем вы за них заплатили. Узнайте, какие бывают виды инвестиций и как на этом можно заработать?

Что такое акции?

Акции — это единицы собственности в компании. Инвесторы, владеющие акциями 15 и более лет, обычно добиваются успеха на рынке. Акции — это долгосрочные вложения. Но никаких гарантий нет.

Как это устроено

Когда вы покупаете акции, вы становитесь акционером, а это означает, что теперь вы владеете «частью» компании. Если прибыль компании растет, вы «делитесь» этой прибылью. Если прибыль компании падает, падает и цена ваших акций. Если вы продадите свои акции в день, когда цена на них упадет ниже цены, которую вы за них заплатили, вы потеряете деньги.

Цены на акции могут расти и падать

На фондовом рынке цены растут и падают каждый день. Когда вы инвестируете в фондовый рынок, вы надеетесь, что со временем акции станут намного более ценными, чем цена, которую вы за них заплатили.

Понимание фондового рынка

Чтобы выйти на фондовый рынок, компания, прежде всего, должна стать публичной в процессе, известном как первичное публичное размещение акций (IPO). Оттуда его акции будут доступны в первую очередь на первичном, а затем и на вторичном рынке. Познакомьтесь с фондовым рынком для начинающих на сайте компании ForexGid.ru.

Первичный рынок

Здесь впервые появляются новые листинговые компании, и он используется для определения начальной цены акции при ее размещении на вторичном рынке. Он открыт исключительно для институциональных инвесторов, которые покупают миллионы акций одновременно.

Вторичный рынок

Здесь акции предоставляются индивидуальным инвесторам, которые могут торговать меньшими объемами через брокера, а также институциональным инвесторам, которые имеют дело с гораздо большими суммами.

После того, как компания разместится на вторичном рынке, цена ее акций будет меняться в соответствии с правилом спроса и предложения. Когда покупатели акции перевешивают продавцов, спрос растет, а цена актива растет (если не наблюдается равного роста предложения). Когда все наоборот, предложение увеличивается, а спрос на актив начинает падать, а цена падает.

Почему люди покупают акции?

Инвесторы могут зарабатывать деньги на фондовом рынке двумя способами.

Движение цены акций

Когда стоимость компании растет, акции могут стать дороже, чем вы за них заплатили, и вы можете продать их с прибылью. Конечно, когда он падает, вы можете сократить свои убытки и продать акции в убыток.

Дивиденды

Имея право собственности на компанию, инвесторы также могут получать дивиденды. Дивиденды — это часть прибыли компании, распределяемая между акционерами в течение года. Чем больше ваша доля, тем больше вы заработаете в виде дивидендов.