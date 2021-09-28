Выберите проект дома в Москве

В отличие от традиционной каменной кладки, конструкция деревянного дома из профилированного бруса имеет малый вес, что позволяет оболочке здания очень быстро нагреваться. В доме, где отопление прерывисто, такая быстрая реакция может привести к повышению комфорта и экономии энергии. Перейдите на сайт wood-brus.ru и выберите проект дома подходящий.

Углерод нейтральная древесина

Древесина является натуральным материалом и требует минимальных затрат энергии для её переработки в строительные материалы. Во время своего роста древесина поглощает углекислый газ и сохраняет углерод в клеточных волокнах. Когда она сгорает или гниет, древесина выделяет количество углерода, равное количеству углерода, которое она уже поглотила в течение своего срока службы, что делает ее нейтральной по отношению к углероду.

Сборные деревянные панели

Дома из сборного профилированного бруса изготавливаются в виде панелей в заводских условиях, а затем транспортируются на место сборки здания. Панели изготавливаются с использованием деревянного каркаса и композитных древесно-стружечных материалов, известных как обшивка, которые прихватываются к внешней стороне деревянного каркаса для формирования жесткой панели.

Выгоды

Помимо низкой теплоемкости, каркасная конструкция из профилированного бруса имеет ряд других преимуществ по сравнению со стенами состоящими из других материалов. Поскольку изоляция включена в толщину панели, то это обеспечивает большую толщину изоляции. При строительстве дома с деревянным каркасом наружная полость не требуется, если на теплой стороне (зимой) теплоизоляции установлен соответствующий парорегуляторный слой.

Лучшие U-значения

Строительство каркасных домов из бруса позволяет достичь значений U значительно лучших, чем минимумы, требуемые действующими строительными стандартами. Типичная деревянная стена состоит из водонепроницаемой дышащей мембраны, обшивки, структурного деревянного каркаса, пароизоляции и внутренней обшивки из гипсокартона. Изоляция устанавливается между стойками деревянного каркаса, обычно заполняя всю толщину наружной стены. Там, где требуются более высокие, чем обычно, стандарты изоляции, можно построить более толстую наружную стену.

Скорость строительства

Деревянные дома из профилированного бруса могут быть построены намного быстрее, чем возведение каменных стен, так как пиломатериалы обрезаются в заводских условиях с контролем качества. Отсутствие мокрых поверхностей приводит к сокращению времени высыхания. Более короткое время монтажа на строительной площадке означает более короткую общую программу сборки.