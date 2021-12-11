Выбираем автокресло: полезные советы

Безопасность ребенка — превыше всего.

Изучаем тип крепления

Существует два варианта — фиксация автомобильного кресла штатными ремнями безопасности или специальным креплением Isofix.

Штатные ремни — универсальный вариант, который подходит для любых автомобилей. Они надежно удерживают спецсредство в салоне машины, а сам малыш дополнительно фиксируется внутренними ремнями автокресла. Однако при резких движениях сидение может пошатнуться. Крепление Isofix — жесткая конструкция для присоединения кресла к кузову автомобиля. С ее помощью автокресло надежно фиксируется на сидушке, и не двигается даже при экстренном торможении. Однако далеко не во всех автомобилях можно установить кресла с Isofix.

Наконец, рекомендуем посмотреть краш-тесты от независимых экспертов. Именно их результаты свидетельствуют о надежности спецсредства, которое проверяют в самых экстремальных ситуациях. Помните: автокресло снижает риск смертности ребенка в аварии на 50-80%, поэтому не отказывайтесь от него, если в семье есть малыш.