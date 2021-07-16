Выбираем тканевые натяжные потолки с установкой в Туле

Цены на тканевые натяжные потолки несколько выше, чем из ПВХ.

Причины установить тканевый натяжной потолок в Туле

− Тканевые потолки подходят для помещений, где происходят большие перепады температур. Это коттеджи, куда хозяева приезжают несколько раз в год. Или балконы в квартирах. Почему? Потому что они выдерживают перепады температур, устойчивы как к холоду, так и к жаре. Это свойство отличает их от потолков из ПВХ, которые хоть и стоят дешевле, тканевых, но очень чувствительны к перепадам температур.

− Они «дышат». Это искусственный материал, но сама их структура − полиэстер с пропиткой подразумевает циркуляцию воздуха. В помещениях с тканевыми натяжными потолками комфортный микроклимат. По этой логике «дыхания» логично купить тканевый натяжной потолок в Туле для деревянного дома. Ведь стены деревянного дома тоже «дышат».

− Их пропитывают антибактериальным составом. По данной причине их устанавливают даже в детских и медицинских учреждениях. Так же их покупают люди, которые склоны к аллергии и часто болеют.

− Прочность. Плетение делает их устойчивыми к механическим повреждениям. Поэтому их заказывают в детские. Ведь всякое бывает − то теннисный мяч в потолок прилетит, то самолетик отправится в путь.

− Можно красить. Любите часто менять образ дома? Сегодня хочется красный потолок, завтра синий. Только тканевые потолки можно перекрашивать.

− Легко мыть. Это особенно актуально для кухни, где постоянно брызги и пар.

Какие тканевые потолки бывают?

Тканевые потолки можно купить в Туле практически на любой дизайнерский вкус. Звоните в «Орион», специалисты копании подробно расскажут Вам обо всех нюансах.

− Белый или цветной потолок? Какой Вы хотите установить? Сейчас нет необходимости связывать себя одним цветом. И если Вам нравится синий, фиолетовый, зеленый. То есть все возможности для создания идеального интерьера.

− В один уровень или несколько? Линейное видение потолка необязательно. Закажите установку двухуровневого тканевого натяжного потолка в Туле, если позволяет высота стен. Представьте, как будет красиво. Нижний уровень белый, верхний уровень с космической фотопечатью.

− Со светодиодными линиями. Добавьте к своему тканевому потолку смелые технические решения. «Орион» предлагает такие варианты. Парящий − световая линия закладывается монтажниками между потолком и стеной. С контурной подсветкой − диод идет под потолком. Световые линии − узоры из светодиодов.

Желаем Вам выбрать тот вариант, который будет полностью соответствовать Вашим мечтам!ам!