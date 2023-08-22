Выбор цветных полотенцесушителей

Обычно полотенцесушители выбирают в стальном или медном оттенке. Но при этом производители все чаще выпускают яркие однотонные модели практически любого цвета. В каталоге Терминус https://terminus.ru/ доступны варианты с возможностью окрашивания в популярные оттенки по RAL. Это хороший способ получить по-настоящему декоративный и стильный прибор для нагрева воздуха, сушки полотенец.

Какой цвет полотенцесушителей выбрать

Покраска полотенцесушителя возможна в различные оттенки. Наиболее интересными являются яркий желтый, салатовый, красный, синий, бирюзовый, черный матовый, чистый белый.

Выделяют преимущества цветных полотенцесушителей:

безопасная эксплуатация;

оригинальный и привлекательный дизайн;

возможность практического использования;

увеличивается продолжительность эксплуатации.

Важный момент! Стоимость окрашенных приборов практически не отличается от стандартных. По этой причине можно подобрать дизайнерскую модель для установки в ванной комнате, на кухне или прихожей.

Цветные полотенцесушители отличаются порошковым окрашиванием, безопасным для окружающей среды. Плюсом становится защита от выделения внешних компонентов даже при нагревании или увеличении влажности воздуха. Порошковая краска позволяет получить однородное и ровное покрытие.

Цветное покрытие выдерживает постоянные температурные перепады, характерные для ванной комнаты в частном доме или городской квартире. Подобная поверхность сохраняет яркие оттенки в течение всего периода эксплуатации. При этом краска не уходит с поверхности даже при воздействии влаги. Исключается образование и развитие процессов коррозии, не подвергается негативному воздействию химических реагентов.

Модели надежного производства представляют прибор в настоящее произведение искусства. Конструкции необычной формы в цвете серебро, бронза или золото хорошо сочетаются с сантехникой в ретро-стиле. Лучшим образом становятся модификации типа Лесенка, М-образные варианты большого формата.

Зависимость от дизайна интерьера

Яркие полотенцесушители хорошо смотрятся на фоне монохромного пространства, выполненного практически в одном приглушенном оттенке. При этом возможно применение на фоне темных интерьеров. В таком случае полотенцесушитель в красном или черном цвете становятся центральным декоративным элементом окружающего пространства.

Цветные полотенцесушители хорошо смотрятся на фоне классических интерьеров. Подбирают относительно нейтральные по цвету модели. В светлой ванной комнате хорошо смотрится матовый черный или глянцевый белый полотенцесушитель. Действительно привлекательный дизайн обеспечивается, если прибор не имеет видимых элементов другого тона или в стальном оттенке.

Также доступны модели для современного пространства. На фоне стеновой плитки большого формата в сером цвете выделяется яркая и насыщенная модель. Это может быть красный, желтый или зеленый полотенцесушитель. Если интерьер ванной комнаты выполнен в оттенках под темное дерево в сочетании со стенами темно-серого графитового цвета, хорошо смотрятся на стене модели в золотом исполнении.

Таким образом, цветные модели настенных полотенцесушителей отличаются стильным исполнением. Производители выпускают решения, которые могут стать самым выраженным декоративным элементом в пространстве. Важно правильно подобрать цвет под отделку в ванной комнате или на кухне. Это может быть модель в ярком красном, синем, бирюзовом, желтом или черном цвете, а также в множестве других оттенков.