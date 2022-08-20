Выбор электростанции

Автономный источник питания – сложное инженерное оборудование, предназначенное для генерации напряжения путем сжигания топлива в ДВС. Используется на объектах с отсутствием доступа к центральной сети или при плохом качестве подаваемого конечным потребителям тока. Можно купить дизель генератор 60 квт в Казани для постоянного, временного или аварийного восполнения электроэнергии. Однако при выборе необходимо учитывать особенности каждого типа конфигурации.

Назначение

Генераторы подбираются на основании длительности производственного цикла:

Основные. Адаптированы для работы 24/7. Генерируют стабильное напряжение на территориях, где отсутствует центральная линия. Это удаленные от города жилые и производственные постройки, фермерские хозяйства, медицинские, учебные заведения. Резервные, аварийные. Устанавливаются параллельно с основной линией. Запускаются в период ее кратковременного обесточивания. Оснащаются системой автозапуска для самостоятельного перевода потребителей на запасную сеть.

Первый вариант имеет повышенный моторесурс.

Топливо

Двигатель внутреннего сгорания функционирует от своевременной подачи следующего сырья:

Бензин. Подходит для станций с непродолжительным рабочим циклом. Причины – повышенный топливный расход, перегрев двигателя. Однако бензиновые моторы способны запускаться при сильном морозе без предварительного прогрева. Дизель. Используется в конструкциях любого типа. Агрегат оснащается эффективной системой жидкостного или воздушного охлаждения, позволяющей использовать генератор в режиме 24/7. Характеризуется экономичностью, высокой производительностью и надежностью. Минусы – повышенный уровень шума и внушительные размеры станции. Газ. Менее востребован из-за сложностей монтажа и сбора пакета документов для получения разрешения на врезку станции в газопровод. Плюсы – низкая цена электроэнергии.

В первых двух случаях, если объект невозможно своевременно обеспечивать сырьем, требуется установка резервуара для хранения топливного резерва.

Мощность

Показатель, определяющий количество одновременно запитанных к генератору устройств. Если уровень потребления не соответствует возможностям станции, повышается риск преждевременного износа рабочих узлов и систем.

Рассчитывается по алгоритму:

составляется список приборов, требующих обязательного подключения к сети;

суммируются мощностные показатели каждого устройства;

сложить пусковые токи (нагрузка, подаваемая в момент запуска потребителей);

прибавить к результату мощностных показателей;

добавить 25% к полученному значению для формирования запаса мощности.

Сопоставить значение с техническими характеристиками автономной станции.

Тип конструкции

Генераторы делятся на две категории, которые определяют способ монтажа:

Открытые. Представляют собой прочную, металлическую раму, на которой надежно закрепляется двигатель и рабочие узлы. Защита от негативного внешнего воздействия отсутствует. Монтируется в отдельном, хорошо вентилируемом помещении. Закрытые. Конструктивные элементы размещаются в герметичном боксе. Оборудование надежно защищается от попыток несанкционированного взлома, неблагоприятных климатических условий, механических повреждений. Адаптирован для установки на улице и эксплуатации в экстремальных условиях.

Если в процессе использования локация меняется, и незащищенный вид конструкции планируется разместить на улице, необходимо дополнительно приобрести контейнер.