Выбор газовых котлов

Отопительный сезон уже в полном разгаре, а это прежде всего означает, что всем нам придется больше тратить денег на воду ,газ и электричество. Особенно в зимнее время очень важна горячая вода, именно поэтому в данном случае мы с вами имеем дело с проблемой, которую необходимо, как можно быстрее, решить. В таком случае стоит задуматься о том, чтобы приобрести газовый котел Bosch тут https://arma-lux.com.ua/vse-kotly/kotly-gazovye/navesnye-gazovye-kotly/kotel-bosch. Чем же этот котел так хорош? Давайте разберемся во всем этом более подробней. Прежде всего стоит отметить, что в данном случае данная модель является последний и, в каком-то смысле, передовой моделью среди других газовых котлов. Более того, также стоит отметить, что в данном случае мы с вами имеем дело с совершенно новой технологией. Данные котлы очень быстро нагревают воду до необходимой температуры. Таким образом, вам не придется долго ждать, пока котел нагреет достаточное количество горячей воды. Более того данный котле также можно с уверенностью назвать крайне экономным, что также необходимо учитывать.

Котел, работающий на жидком топливе

Такой вид котла имеет смысл ставить в дачном доме только в одном случае — если площадь здания достаточно большая, а газовой магистрали рядом нет.

Следует перечислить преимущества, которыми обладает эта разновидность котлов:

котел, работающий на твердом топливе, способен хорошо отапливать помеице-ние больших размеров;

коэффициент его полезного действия очень высок и близок к показателю газового котла;

для того чтобы установить такой котел в своем доме, вам не потребуется разрешение бюрократических инстанций;

топливо для такого котла стоит не очень дорого, поэтому он достаточно экономичный.

Его недостатки:

приобретение такого котла обойдется вам достаточно дорого, потому что такие модели стоят намного больше, чем котлы других разновидностей;

для отопления с помощью такого котла подойдет лишь помещение, имеющее вытяжку;

котел, работающий на жидком топливе, сильно коптит и к тому же требует постоянного ухода.

Котел, работающий на твердом топливе

Такой котел удобно испольэовать при обогреве помещения в дачном доме, площадь которого не превышала бы 60 M2. По устройству топчи различают чугунные и стальные котлы. В последних топка сделана из жаропрочной стали, листы которой соединены между собой с помощью сварки. Такой котел является более современной конструкцией, к тому же в случае поломки его можно будет отремонтировать. Если же сломается чугунный котел, его придется заменить, потому что котлы подобной конструкции не подлежат ремонту. Это связано с тем, что они изготовлены из секций, которые соединены между собой с помощью шпилек, поэтому сборка такого котла обычно осуществляется непосредственно на том месте, где вы собираетесь его установить.

Главное отличие котлов на твердом топливе перед котлами, работающими на жидком топливе, состоит в том, что они являются гораздо менее экологичными.

Основное же неудобство таких котлов состоит в том, что вам придется постоянно следить за топкой и по мере сгорания топлива подкладывать его.