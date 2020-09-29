Выбор и покупка диванов в Киеве. По каким критериям лучше выбирать диван

У кожаного дивана в интерьере особое, почётное место! Он не только приятен с эстетической точки зрения, но и очень комфортен, удобен во всех отношениях, практичен. Если не знаете какой диван вам подойдёт лучше или просто не можете найти подходящий, то главная страница сайта svitdivaniv.com.ua поможет вам с поисками. Сегодня можно очень выгодно купить диван киев. Преимущества кожаного дивана перед своими собратьями:

Простота ухода

Пыль удаляется с поверхности данного предмета мебели 2 раза в неделю с помощью сухой мягкой тряпочки. По советам производителей, кожаная обивка каждый год должна хотя бы раз обрабатываться специально для этого предназначенным тонизирующим и увлажняющим средством. Так цвет дивана будет более ярким, а он сам будет защищён от скорого образования трещинок и засаленностей.

Кожаная материя – вещь прочная и может прослужить долгие годы. Соответствие моде, элегантность. Кожаный диван в интерьере становится центром внимания, а также говорит о респектабельности своих хозяев. Кожа отлично красится в любой цвет. Поэтому производят варианты данного вида мебели для разных дизайнерских интерпретаций помещения, что называется «на любой вкус».

Натуральный материал гипоаллергенен, его не могут населять пылевые клещи. Кожаная мебель отличается воздухопроницаемостью, если, конечно, это натуральная кожа. В прохладу этот материал согреет, а в жару он обладает охлаждающим эффектом. Такому дивану не требуются чехлы и покрывала.

Бережный уход

Лучше всего для борьбы с пылью подойдёт фланель. Сухая уборка – 2 раза в неделю, влажная — раз в месяц. Кожаную обивку нельзя сильно тереть, надавливать на неё. Здесь важна аккуратность и мягкость. Недопустим и пятновыводитель или растворитель, а также ни в коем случае нельзя для чистки кожаного дивана пользоваться раствором, имеющим в составе абразивные частицы. Специальное средство для мебели из кожи вначале пробуется на маленьком участке в незаметном месте. А белую кожу можно даже протирать с использованием молока. Вот так!