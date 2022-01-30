Выбор между ограниченным и неограниченным пробегом на прокатном автомобиле

Прочтите соглашение

Если в договоре аренды не указано, что у вас есть неограниченное количество километров, или указано, что определенное количество километров включено в ваш пакет, компания имеет право взимать с вас плату за каждый километр, который вы проехали на автомобиле. И это действительно может складываться.

Знайте о дополнительных расходах

Если вы выбрали стандартный пакет (с ограниченным пробегом), убедитесь, что вы знаете, сколько он будет стоить, если вы переедете. Спросите свою компанию по аренде автомобилей или прочитайте договор аренды, чтобы выяснить, сколько километров входит в ваш пакет, и сколько это будет из расчета на каждый километр, который вы преодолеете.

Выберите вариант, который вам подходит

Неограниченный пробег — это здорово не только потому, что вы можете водить сколько хотите, но и потому, что это дает вам душевное спокойствие. Если общая стоимость неограниченного пробега превышает стоимость, которую вы определили для плана с ограниченным пробегом, сэкономьте немного денег и воспользуйтесь пакетом с ограниченным пробегом. Если эти две стоимости примерно равны, выберите пакет с неограниченным пробегом. Таким образом, вы не будете беспокоиться о том, что вам придется платить за километры, которые вы преодолеваете.