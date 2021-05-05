Выбор надежного и устойчивого стола для кухни, спальни и офиса

Обеденный стол — один из самых важных вариантов мебели для вашего дома. Здесь вы можете собрать семью и друзей, чтобы вместе пообедать, будь то ужин в будний день или празднование особого случая.

Дети могут использовать обеденный стол для выполнения домашней работы, и его можно использовать даже как временный офис, если вы работаете дома. Вы можете выбрать здесь kraftderevo.ru опора для стола.

Что учитывать:

Независимо от ваших индивидуальных потребностей, при выборе обеденного стола вам необходимо соблюдать некоторые важные критерии.

Стол должен:

Вписаться в выделенное место;

Быть хорошо изготовлен;

Быть в рамках бюджета;

Сочетаться со стилем.

Вам нужно выбрать стиль, который вне времени, если вы не готовы изменить его через некоторое время. Стол с медными ножками в геометрическом стиле сейчас может быть в тренде, но через несколько лет он будет выглядеть устаревшим.

Некоторые ключевые особенности, которые вы также должны учитывать при выборе обеденного стола:

Сколько места займет стол

Начните с измерения ширины и высоты пространства, которое у вас есть для вашего обеденного стола, а затем вычтите количество пространства, которое вы хотите вокруг края — это даст вам идеальный размер обеденного стола.

Вы можете рассмотреть расширение стола, если вы предпочитаете меньший стол для повседневного использования, но вам часто нужны дополнительные места. Убедитесь, что у вас достаточно места для стола в натуральную величину для комфортного времяпрепровождения.

Форма стола

Форма стола часто определяется формой и размерами комнаты — будь то столовая или кухня открытого плана.

Если вы выбираете прямоугольный обеденный стол, убедитесь, что вы думаете о ширине стола. Убедитесь, что на столе достаточно места для подачи блюд.

Круглый или овальный обеденный стол идеально подходит для небольших помещений, так как дизайн занимает меньше места.

Круглые столы позволяют всем посетителям иметь равные сидения и обзор, и это немедленно создает более непринужденную, неформальную обстановку. Легче говорить за круглым столом, что делает его идеальным для вечеринок и особых случаев.

Квадратный обеденный стол будет легче помещаться в маленькой комнате, но вы должны иметь в виду, что не все стулья можно будет полностью спрятать под столом.

Квадратные столы отлично подходят для пар, у которых мало места. Если в вашем доме мало людей, квадратные столы также практичны — большой прямоугольный стол может показаться ненужным и занимать слишком много места.

Материал, из которого сделан стол

Тип материала, который вы выбираете для обеденного стола, зависит от вашего бюджета, потребностей и стиля, который вы выбираете.

Некоторые из самых популярных материалов, используемых для изготовления обеденных столов: