Выбор твердотопливного котла. Какие критерии обычно оценивает посетитель?

В вашем доме есть котел? Если да, то что это за котел? Узнайте, как паровые котлы отличаются от паровых, и как тип влияет на энергоэффективность.

Многие современные дома используют разные типы котлов для нагрева воды и распределения пара, горячей воды или теплого воздуха для отопления дома. Если в вашем доме установлена ​​котельная система, вы должны убедиться, что она находится в хорошем рабочем состоянии до наступления самых холодных зимних месяцев. Чтобы подготовить вас, мы коснемся каждого типа котельной системы и дадим несколько советов по техническому обслуживанию, чтобы помочь вашей системе эффективно работать этой зимой. Заказать твердотопливные котлы вы можете на сайте https://vygodnyi.com.ua/.

Но сначала вы должны знать разницу между печью и котлом. В то время как многие люди называют любую систему, которая обогревает их дом печью, они различны. Основное отличие заключается в том, что печь нагревает воздух и использует воздуховоды для циркуляции этого воздуха через ваш дом. Как правило, котел нагревает воду, которая перемещает воду или пар по медным трубам, чтобы сохранить тепло и комфорт в вашем доме, хотя некоторые используют комбинацию нагретой воды и воздуха, а также медных труб и воздуховодов.

Системы парового и водяного отопления

Котлы и радиаторы не часто устанавливаются в новых домах, но этот тип системы все еще используется во многих старых домах, а также в квартирах, многоквартирных домах и старых деловых зданиях.

В системах парового отопления котел нагревает воду, обычно с помощью газа или мазута, и превращает ее в пар. Пар проходит по трубам к радиаторам или конвекторам, которые выделяют тепло и обогревают помещения. Когда пар остывает, он конденсируется обратно в воду и возвращается в бойлер для повторного нагрева.

Системы нагрева горячей воды работают по тому же принципу, прокачивая горячую воду через систему для обогрева радиаторов. Разновидность этой системы распределяет горячую воду и тепло через трубки, встроенные в пол, или через плинтусы, установленные вдоль стен.