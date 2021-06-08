Выбран проектировщик турникетов для Малахова кургана

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Стало известно название компании, которая займётся разработкой системы доступа на территорию Ансамбля мемориального комплекса «Малахов курган». Контракт на сумму в 400 тысяч рублей подписан с ялтинской фирмой «Маяк Безопасности», сообщает новостной портал ForPost.

По данным издания, проект должен предусматривать установку 8 турникетов и рамок у трёх входных групп: по одному со стороны улицы Истомина и Горпищенко и 6 у главного входа – памятника «Ворота-пропилеи», а также включать в себя раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения.

На Едином портале госсзакупок указано, что разработать проектную документацию нужно в течение четырёх месяцев после того, как будет заключён контракт.

Ранее севастопольцы неоднозначно восприняли ограждение другого объекта музея – Ансамбля мемориального комплекса «Сапун-гора». Николай Мусиенко, который тогда занимал пост директора учреждения, объяснил эту необходимость имеющимися требованиями. По его словам, забор должен защитить культурные объекты от маргиналов и бродячих животных.

Как подчеркнули в пресс-службе музейного комплекса, безусловные к выполнению требования законодательства и правоохранительных органов в части паспортов безопасности предусматривают неукоснительное выполнение федеральным учреждением норм антитеррористической защиты.

В музее отметили, что принятые меры по установке турникетов на Малаховом кургане не ограничат бесплатный доступ на объект и будут способствовать более комфортному пребыванию жителей и гостей Севастополя.