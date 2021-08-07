Выделили более 20 млрд рублей. Как в Крыму развивается спорт?

Сюжет Большие перемены

Нет такого человека, который не согласился бы с прописными истинами о пользе физической активности. «Жизнь — в движении», «Где здоровье — там и красота», «Утро начинается с зарядки»… Вот только далеко не каждый готов этим самым истинам следовать.

Тем не менее, наша жизнь меняется. В моду вошли здоровые привычки и стремление держать себя в форме. Популяризация физической культуры начинается с создания условий для занятий спортом, как в городах, так и в сёлах. С момента возвращения Крыма в состав Российской Федерации всё значительно изменилось в лучшую сторону.

В республике на развитие спорта за последние несколько лет выделено более 20 миллиардов рублей. За счёт этих средств идет строительство спортплощадок, ремонт спортивных объектов, покупается инвентарь для профильных школ и учреждений. Вот результат: желающих обучаться спортивному мастерству с каждым годом становится всё больше. И в регионе начали появляться объекты, соответствующие всем современным требованиям, на базе которых можно проводить соревнования.