Выдыхаем, но не расслабляемся. Зима и начало весны «сюрпризов» не принесут?

Конец минувшего года ознаменовался приостановлением «жизни по OR-кодам». Пока вроде как временно, до 20 января. А там, может, временное и перерастёт в что-то более постоянное. Ситуация вроде бы улучшается?

Двадцать «ковидных» месяцев, неполные два года, лишили Крым почти четырёх с половиной тысяч жителей. Это, для наглядности, население Фороса вместе с Симеизом. Потери внезапные и неожиданные. Даже обладатели «букетов» хронических хворей, ставшие жертвами коронавируса, могли бы ещё жить и жить…

Можно ли сказать, что такое больше не повторится, что крымчане обрели надёжную защиту, а медики республики смогут вздохнуть свободнее?