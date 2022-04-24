Выгодно ли брать кредиты в 2022? Кредитный калькулятор Тинькофф

На что люди берут кредит?

Рассмотрим самые частые цели, для которых люди берут кредиты:

Обучение. Получить высшее образование бесплатно сейчас стало сложно. Вузы ограничивают количество бюджетных мест, поэтому студентам приходится платить за свое обучение. Для этого банки предлагают кредиты на обучение. Они выдают периодическими траншами каждый год. В течение обучения заемщику можно оплачивать только проценты, а после окончания вуза – платить полноценными платежами. Подводный камень здесь заключается в том, что идет большая переплата по процентам, а вероятность найти высокооплачиваемую работу сразу после обучения мала. Для подсчета точных платежей, рекомендуем использовать кредитный калькулятор Тинькофф на сайте https://finanso.com/ru/kredity/tinkoff/calculator/.

Потребительские цели. В отличии от предыдущих видов, когда деньги перечисляются на счет организаций, эти кредиты выдаются наличными клиенту, и он пользуется деньгами по своему усмотрению. Потребительские цели могут быть самыми разнообразными: покупка вещей, ремонт, оплата услуг и проч.

Кредит на технику. Такие кредиты выдаются в торговых точках. Например, покупатель хочет купить ноутбук, но у него нет с собой денег. Кредитный специалист оформляет ему кредит или рассрочку на выбранный товар и в течение получаса довольный покупатель идет домой с желанной покупкой. Сроки таких кредитов небольшие – обычно до года, а ставки здесь будут высокими (до 70% годовых). При оформлении можно внести часть суммы наличными, а остаток оформить в кредит.

Кредит на отдых. Турагентства часто предлагают оформить путевку в кредит, чтобы предоставить клиенту более комфортный отдых. Например, клиент имеет сумму для отдыха в Египте в трехзвездочном отеле, а ему предложили отдых на Мальдивах в более именитом отеле со всеми включенными услугами. Поскольку денег не хватает, турфирма предлагает оформить путевку в рассрочку или кредит на несколько месяцев.

Значимые события. Свадьба, юбилей, похороны – эти все события, которые случаются в жизни каждого человека. Их принято отмечать с особым размахом, чтобы «не хуже, чем у людей». Так, молодожены берут кредит на свадьбу, а потом погашают его за счет подарков гостей.