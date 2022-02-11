Выгодные цены на грузоперевозки в Киеве

Grand Logistics Company – работает на рынке транспортно-экспедиторских услуг Украины с 2007 года и предоставляет полный комплекс услуг в сфере грузоперевозок.

Компания предоставляет грузоперевозки в Киеве не только для коммерческих перевозок.

Мы обеспечиваем своим клиентам быстрый просчет стоимости перевозки, оперативную доставку грузов, индивидуальный подход и гибкое ценообразование, качественное таможенно-брокерское обслуживание, выгодные ставки страхования и помощь в решении сложных ситуаций.

Автотранспорт GLC уже сегодня находится именно там, где Вам необходимо!

Наш «конек» – международные перевозки НЕГАБАРИТНЫХ грузов.

Мы специализируемся на доставке грузов любых размеров и всеми видами транспорта по Украине, из стран и в страны СНГ и страны ЕС. Многолетний опыт работы с Европейскими законодательством, регулирующим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), и тесное сотрудничество с таможенными брокерами позволяет обеспечивать таможенную обработку грузов наших клиентов оперативно и с минимальными издержками.

Независимо от вида перевозки наша задача обеспечить сохранность вашего груза в процессе транспортировки и снизить до минимума все риски.***