Выгодный безлимитный тариф «Безлимит Старт»

Безлимитные тарифные планы считаются самыми выгодными и практичными. На сайте www.bezlimit-mts.ru компания МТС предлагает несколько вариантов таких стартовых пакетов, поэтому абонентам будет из чего выбрать. Одним из таких является тариф «Безлимит Старт». Вот здесь общая информация о нем расписана более детально https://bezlimit-mts.ru/tariffs/bezlimit-moskva-start/

Преимущества безлимитных тарифов – общение теперь без ограничений

Небольшая абонентская плата – огромный плюс безлимитного тарифа. Для активации сим-карты «Безлимит Старт» клиенту нужно внести одноразовую плату в размере 850 рублей. Для того чтобы подключить тарифный план, нужно:

зарегистрироваться на официальном сайте компании,

выбрать нужный тариф,

оформить заявку,

отправить ее в «корзину»,

выбрать номер,

получить SIM-карту,

пополнить баланс номера,

после активации можно пользоваться.

Все эти действия можно оформить в «личном кабинете» в режиме-онлайн. После оформления заявки на получения пакета услуг, останется только дождаться курьера с сим-картой. Доставка осуществляется в тот же день, поэтому в течение суток можно уже пользоваться безлимитом от МТС. Также можно самостоятельно посетить офис компании и забрать стартовый пакет там. Если возникнут вопросы, клиент может обратиться к менеджеру и получить исчерпывающие ответы на все вопросы.

Нет роумингу! Основная «фишка» тарифного плана «Безлимит Старт»

Абоненты, которые тратили дополнительные средства за роуминг, точно оценят предложение от оператора. Тарифный план «Безлимит Старт» не предусматривает плату за соединение, все затраты теперь включены в ежемесячную абонентскую плату. Звонить и принимать звонки на всей территории Российской Федерации теперь можно абсолютно бесплатно. Это касается входящих и исходящих звонков на другие операторы, представляющие мобильную связь в стране.

А если учитывать, что сейчас предлагается скидка на подключение 70%, то есть получить все возможности можно за 299 рублей, этот тариф является одним из самых практичных. Еще один момент: если одновременно сделать заказ двух Сим-карт, вторую можно получить за 0 рублей!

Ежемесячно абоненту насчитываются 800 бесплатных минут. Осуществлять звонки можно даже на городские номера. Еще один дополнительный бонус – скидка до 90% на красивый номер, который можно самостоятельно подобрать в онлайн-каталоге https://bezlimit-mts.ru

С «Безлимит Старт» открываются интернет возможности

Теперь использовать мобильную связь можно не только для звонков, но и для поиска информации в интернете. В тарифном плане нет ограничений на мобильный интернет, он предлагается в безлимитном варианте. Любую из технологий: EDGE, 2G, 3G, 4G, LTE поддерживает стартовый пакет. Общаться по видеосвязи, перезваниваться и переписываться в мессенджерах стало намного удобней.

Высокоскоростной мобильный интернет не дает сбоев даже во время движения по территории России. Благодаря хорошему покрытию даже в самых отдаленных деревушках страны будет работать связь.

Тарифный план «Безлимитный Старт» – выгодное предложение, которое оценит каждый клиент.