Выгодный ли заем под авто в Екатеринбурге?

Ситуаций, когда срочно нужна определенная сумма денег, много. Тем более на данном этапе, когда экономическая ситуация в стране нестабильная. В данной ситуации, первая мысль, которая возникает, – взять взаймы у родственников, знакомых, коллег и т.д. или же попытать удачу в банке и оформить там кредит.

Однако в первом случае не каждый родственник или знакомый согласится на такую сделку, да и к тому же необходимой суммы может не оказаться. Во втором случае (банки) быстро деньги получить не получится, так как сбор огромного пакета документов, их проверка, ожидание решения финансовой организации может растянуться на недели или месяцы. Поэтому многие люди оформляют:

займы под залог квартиры;

деньги под залог птс в банке.

Кредит под авто – более реальный вариант, так как сегодня многие люди являются автовладельцами.

Особенности кредитования под залог автомобиля

Автозалог сегодня считается одним из самых востребованных и максимально быстрых способов, позволяющих взять кредит. Чтобы понимать о чем речь, стоит сказать, что деньги под залог автомобиля можно получить на руки на протяжении нескольких минут, максимум час-два. За это время будет проведена проверка транспортного средства и оценка его рыночной стоимости.

Сейчас автозалог предлагает на выгодных условиях. Для получения денег нужно:

приехать в офис выбранного автоломбарда;

предъявить минимальный пакет документов, который всегда на руках у автовладельца. Это паспорт, документ о регистрации ТС, паспорт ТС;

пройти оценку для установки рыночной стоимости;

выбрать тип кредитования (под залог непосредственно авто или под залог ПТС);

заключить договор;

получить деньги.

Отметим, что сумма, денег которую можно получить на руки заемщику, зависит от вида выбранного кредитования. Под залог автомобиля она может составлять 80-90% от суммы оценки авто.

Под залог ПТС (паспорта транспортного средства) предлагается 60-70% от суммы оценки. В данном случае кредит выгодней, так как заемщик не лишается возможности передвигаться на своем транспортном средстве.

Преимущества займа под залог авто

Выбирают граждане такой вид кредитования, как заем под авто в Екатеринбурге, потому что это: