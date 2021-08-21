Выломали и воткнули назад: из ограды сквера 5-го бастиона выпадают металлические решётки

Историческая ограда сквера 5-го бастиона находится в плачевном состоянии. Несколько дней назад горожане нашли одну из её металлических решёток выломанной из каменной основы. Ограду, простоявшую в целости более века, «починили», наспех воткнув упавший элемент на прежнее место. Однако это не решение глобальной проблемы, уверен заместитель председателя севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степан Самошин.

Информация о том, что металлическая решётка ограды сквера 5-го бастиона рухнула, появилась в социальных сетях на минувшей неделе. Зампредседателя севастопольского отделения ВООПИК Степан Самошин обратил на проблему внимание городских властей, озвучив информацию на их официальных страницах в интернете. На обращение ему ответили, что о случившемся уже известно и ответственные ведомства планируют решение этого вопроса.

Когда съёмочная группа «НТС» приехала на место, «решение», по-видимому, уже было найдено, правда, его качество вызывает сомнения: истончённую коррозией решётку просто воткнули на прежнее место.

«Следует обратить внимание, что она вся в плохом состоянии, эта решётка, потому что за ней очень давно никто не ухаживал. Она упала потому, что, во-первых, она истончилась у своего основания. Вот здесь тоже фрагмент, который был в самой каменной ограде. И видно, что он изначально был такой толщины. Это всё коррозия, а вот это толщина, на которой всё держалось, где оно надломилось. Я предполагаю, что всё-таки ему помогли: кто-то потянул или, может, упал, или облокотился, но такое может произойти и с другими секциями, потому что они вот в таком состоянии».

Места, где металл решёток соприкасается с камнем – самые уязвимые: здесь постоянно скапливается влага, разрушающая кованные элементы. Сами каменные колонны тоже разрушаются, да и памятник защитникам 5-го бастиона нуждается в реставрации. Однако просто взять и отремонтировать ограду нельзя: она была выполнена в 1905 году, когда к юбилею Первой обороны Севастополя на местах бастионов разбивались скверы. Обычный ремонт, а не профессиональная реставрация, грозит потерей аутентичности месту, на котором защитники нашего города проливали кровь.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «Это вообще легендарное место. И это место не является объектом культурного наследия. То есть оно совершенно беззащитно. Также, как не являются объектами культурного наследия 1-й, 2-й, 3-й бастионы и, конечно, это нужно менять. Поэтому для того, чтобы реставрация этой ограды, вообще этого места была проведена грамотно, с достаточным обеспечением и научным, и финансовым, конечно, нужно их признать таковыми – ОКН».

Если это место будет признанно объектом культурного наследия, особыми документами будет закреплено, как и с помощью каких материалов можно провести реставрацию памятника и ограды. Только в этом случае можно рассчитывать на грамотное обновление исторического уголка в самом центре Севастополя. А пока знаковое для нашего города место продолжает разрушаться.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «Мне обидно, что в Севастополе часто заходит речь о создании новых памятников, зачастую грандиозных, требующих огромных затрат. При этом существующее наследие мы не бережем и даже не говорим о его сохранении. Это совершенно неправильно».

Заместитель председателя севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степан Самошин напишет заявку в Севнаследие – с просьбой признать сквер 5-го бастиона объектом культурного наследия. Редакция «НТС» также намерена обратить внимание городских властей на эту проблему, пока ещё на этом месте есть, что сохранять.

Екатерина Костенникова, Маргарита Борисенко, Юрий Реутин, «Севинформбюро»