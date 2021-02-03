Выпавшие в январе осадки пополнили крымские водохранилища — Гидрометцентр

Снегопады, которые прошли в Крыму в январе, пополнили запасы водохранилищ полуострова почти на пять млн кубометров воды. Об этом сообщили на сайте крымского гидрометцентра.

В Симферопольском водохранилище практически не осталось воды — Баженов «Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36,052 млн куб. м, что на 4,744 млн куб. м больше, чем месяц назад, и на 48,875 млн куб. м меньше, чем год назад», – уточнили в сообщении.

Больше всего воды поступило в Белогорское водохранилище. Кроме того, впервые за несколько месяцев приток воды получили Партизанское и Чернореченское водохранилища.