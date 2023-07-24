Выпечка получается, как пух. Рецепт любимого дрожжевого теста: пирожки с творогом в духовке

Пироги с творожной начинкой в отличие от многих других видов пирогов появились относительно недавно. Дело в том, что совмещать творог и выпечку сложно. Приготовить сочную творожную начинку в тесте получается отнюдь не у всех опытных поваров.

Секретов в приготовлении творожных пирогов много, у каждого кулинара есть свои тайны рецепта. Однако, также есть общепринятые правила готовки пирогов с творогом.

Стоит подробнее рассказать про рецепт приготовления творожных пирогов.

Ингредиенты теста для творожных пирогов:

молоко — 250 мл;

сахар — 4 ст. л.;

сухие дрожжи — 11 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 90 г;

соль — ⅔ ч. л.;

мука — 600 г.

Ингредиенты для начинки:

творог — 200 г;

яйцо — шт.;

белок яичный — шт.;

сметана 20% — 3 ст. л.;

манная крупа — 2 ст. л.

Приготовление творожных пирогов:

Молоко подогреваем, чтобы оно было теплым. В молоко высыпаем сахарный песок, соль и дрожжи. Растапливаем сливочное масло, добавляем в молоко вместе с яйцом, перемешиваем.

В молочную смесь постепенно просеиваем муку, замешиваем эластичное тесто в течение 10 минут руками. Сформированный колобок накрываем целлофаном, оставляем до увеличения вдвое.

Тесто делим на 12 одинаковых комочков, накрываем пищевой пленкой и оставляем дополнительно на 10 минут. Для приготовления начинки смешиваем в миске творог с яйцом, белком, сметаной и манной крупой.

Взбиваем блендером все ингредиенты до однородной кремовой массы. Раскатываем комочки в тонкие круглые лепешки диаметром 12 см. В середину лепешек выкладываем по 2 столовые ложки творожной начинки.

Запечатываем края теста, оставляем отверстие в середине.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность пирожки и оставляем на 15 минут.

Смесью желтка и молока смазываем тесто пирожков. Выпекаем пирожки в духовке при 180 градусах 25 минут.

Для получения пышного теста держите все ингредиенты при комнатной температуре. Также обязательно используйте для рецепта свежие дрожжи.