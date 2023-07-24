Выпечка получается, как пух. Рецепт любимого дрожжевого теста: пирожки с творогом в духовке

Пироги с творожной начинкой в отличие от многих других видов пирогов появились относительно недавно. Дело в том, что совмещать творог и выпечку сложно. Приготовить сочную творожную начинку в тесте получается отнюдь не у всех опытных поваров.
Секретов в приготовлении творожных пирогов много, у каждого кулинара есть свои тайны рецепта. Однако, также есть общепринятые правила готовки пирогов с творогом.
Стоит подробнее рассказать про рецепт приготовления творожных пирогов.
Ингредиенты теста для творожных пирогов:
- молоко — 250 мл;
- сахар — 4 ст. л.;
- сухие дрожжи — 11 г;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 90 г;
- соль — ⅔ ч. л.;
- мука — 600 г.
Ингредиенты для начинки:
- творог — 200 г;
- яйцо — шт.;
- белок яичный — шт.;
- сметана 20% — 3 ст. л.;
- манная крупа — 2 ст. л.
Приготовление творожных пирогов:
Молоко подогреваем, чтобы оно было теплым. В молоко высыпаем сахарный песок, соль и дрожжи. Растапливаем сливочное масло, добавляем в молоко вместе с яйцом, перемешиваем.
В молочную смесь постепенно просеиваем муку, замешиваем эластичное тесто в течение 10 минут руками. Сформированный колобок накрываем целлофаном, оставляем до увеличения вдвое.
Тесто делим на 12 одинаковых комочков, накрываем пищевой пленкой и оставляем дополнительно на 10 минут. Для приготовления начинки смешиваем в миске творог с яйцом, белком, сметаной и манной крупой.
Взбиваем блендером все ингредиенты до однородной кремовой массы. Раскатываем комочки в тонкие круглые лепешки диаметром 12 см. В середину лепешек выкладываем по 2 столовые ложки творожной начинки.
Запечатываем края теста, оставляем отверстие в середине.
Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность пирожки и оставляем на 15 минут.
Смесью желтка и молока смазываем тесто пирожков. Выпекаем пирожки в духовке при 180 градусах 25 минут.
Для получения пышного теста держите все ингредиенты при комнатной температуре. Также обязательно используйте для рецепта свежие дрожжи.