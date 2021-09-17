Выплаты пострадавшим от наводнений в Крыму начнутся 22 сентября — Аксенов

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что распоряжение о выделении средств на компенсационные выплаты пострадавшим от летних наводнений в Крыму подписано председателем правительства РФ. Информацию об этом глава Крыма разместил на своем Telegram-канале.

54 жителя Ленинского района получат выплаты после паводка на востоке Крыма «Это касается выплат в размере 6000 рублей за квадратный метр жилых помещений, повреждённых в результате ЧС в июне-июле 2021 года. Также за счет данных средств и средств бюджета республики будут выплачены компенсации гражданам за утраченное (аварийное) жилье в Ялте, Керчи, Ленинском и Бахчисарайском районах. Выплаты начнутся со среды 22 сентября», – отметил Аксенов.

Напомним, что дожди и ливни накрыли полуострове в середине июня. Всего в зоне подтопления оказались более 00 зданий, из которых 50 – это социально значимые объекты.