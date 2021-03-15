Вырубку взрослых деревьев заподозрили в районе Большой Севастопольской тропы

Фото: ForPost

Житель Севастополя заподозрил, что в районе одного из маршрутов Большой Севастопольской тропы были вырублены деревья. В подтверждение он направил в редакцию новостного портала ForPost фотографии.

«Это всё свежее, как и с чем связаны эти мероприятия – я не знаю. То ли они дорогу хотят сделать, то ли это в частное имение кому-то отдали – непонятно. Потому что я со знакомыми лесниками связывался, прислал им фотографии, но они не с этого лесничества и сказали, что в первый раз такое видят», – отметил севастополец.

Опасения, что вырубка была незаконной, развеяли в Севприроднадзоре. По информации пресс-службы ведомства, на этой территории осуществляется сбор валежника (лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев с признаками естественного отмирания – прим.) Процесс контролируют сотрудники лесничества – древесину собрали в одном месте и порезали для удобства транспортировки.

Напомним, сбор и заготовка валежника для собственных нужд в Севастополе осуществляется абсолютно бесплатно. Однако для его сбора с использованием личного автомобиля следует заранее подать уведомление в ГКУ «Севастопольское лесничество» (в любой рабочий день, в любом формате: устно или письменно). Сухостой, как подчёркивали в природоохранном ведомстве, к валежнику не относится.