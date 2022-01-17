Высокоскоростная маркировка разных типов металлов

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ

Маркируя анодированный алюминий, вы можете маркировать либо голый алюминий (до процесса анодирования), либо анодированный слой (после процесса). В обоих случаях сохраняется естественная стойкость детали к коррозии и абразивному износу.

Лазерные гравировальные станки создают глубокие метки на голом алюминии, чтобы маркировку можно было прочитать после анодирования. С другой стороны, машины для лазерной гравировки быстро вытравливают высококачественные метки на оксидном слое.

МАГНИЙ

Магний имеет меньшую плотность, чем другие металлы, и поэтому используется для деталей, которые должны быть легкими. Лазерные установки могут быть специально настроены для травления магния и магниевых сплавов. Часть материала удаляется с поверхности, создавая контрастные черно-белые метки.

Детали из магния : рулевые колеса, картеры трансмиссии, кожухи двигателей, блоки двигателей, другие автозапчасти, слитки магния, связки, заготовки, коробки передач, заготовки и литье под давлением.

ВЕСТИ

Свинец и свинцовые сплавы обладают низкой теплопроводностью, а это значит, что большая часть тепла, выделяемого при лазерной маркировке, остается на поверхности. Свинцовые материалы также имеют низкую температуру плавления, что позволяет лазерам легко создавать метки на локализованной поверхности. По этим причинам для травления свинца требуется меньше энергии, чем для травления других металлов.

Примеры свинцовых деталей : стержневые аноды с сердечником, слитки и противовесы.

ЦИНК

Цинк используется не только из-за его коррозионной стойкости, но и из-за возможности литья под давлением. Лазерное травление — это единственный процесс лазерной маркировки, который создает высокую контрастность на цинковых деталях. Его можно использовать независимо от сплава цинка.

Примеры деталей из цинка : пакеты слитков, гигантские блоки, литые слитки, анодные слитки, плиты, отливки под давлением, автомобильные детали и т. д.