Высокотехнологичную новогоднюю ёлку установили в Казани. На городское украшение из искусственной хвои навесили более 76 тысяч иллюминационных гирлянд, а сверху установили динамический шатёр из 1280 лучей. Возле нарядного дерева разместили музыкальные колонки и прожекторы. Поэтому новогодняя ёлка представляет зрителям светодинамическое шоу.

МАРАТ ХАЙРУЛЛИН, начальник отдела капитального ремонта, строительства и реконструкции МКУ «Комитет внешнего благоустройства»: «Как и в прошлом году возле Центра семьи «Казан», который является местом притяжения гостей и жителей столицы Республики Татарстан, установлена новогодняя ель высотой 35 метров. Ель из себя представляет металлический каркас, состоящий из 12 ярусов, равным месяцам в году».

Работа над созданием высокотехнологичной новогодней ели велась в течение одного года с привлечением международных специалистов, в том числе из Италии и Армении. Теперь новогодняя красавица Казани мерцает разными огнями, и на неё можно проецировать различные анимации, в том числе сказку, разработанную специально для световой инсталляции. Украшения могут работать под музыку.

ГЕОРГИЙ КАЗАКЕВИЧ, директор ООО «АКВА БРЕНД КО»: «Уникальность самого этого объекта в том, что это, пожалуй, самая высокотехнологичная елка в Европе ввиду количества диодов, которые на этой ёлке, ввиду возможности проекции под музыку на плоскости этой елки различных анимаций, работа под музыку, световые пушки, динамический шатер, огромный купол — 60 метров».

На ели высотой 35 метров в общей сложности более 350 тысяч лампочек, каждая из которых управляется специалисты могут контролировать.