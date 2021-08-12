Выставка «Наш Севастополь» открылась в детской библиотеке имени Гайдара

Фото: репродукции работ автора

Выставка художников Валерия и Виталия Либы «Наш Севастополь» открылась в Центральной городской детской библиотеке имени Гайдара. Чёрно-белые картины в графической технике, соседствуют с цветными работами – все вместе они передают неповторимую атмосферу Севастополя. Это сложный образ города, который зимой предстаёт перед зрителем в строгом виде, а летом радует глаз всей палитрой южных красок.

Работы, представленные на выставке, выполнены в различных художественных техниках. Среди них гравюра на линолеуме — ныне очень редкая форма графики. Изображение вырезается на линолеуме резцами, потом на него накатывается типографская краска специальным валиком, и изображение отпечатывается на листе бумаги. Причём процесс вырезания сам по себе интересен, а процесс печати ещё и необычен тем, что в итоге изображение становится чёрно-белым и переворачивается зеркально. Таким методом, гравируя на дереве, в древности выполняли иллюстрации к книгам. Технику невозможно повторить тушью или другими материалами. На выставке также представлены работы, выполненные в новых для авторов техниках. Одной из них является техника изготовления ковров.

Выставка художников Валерия и Виталия Либы «Наш Севастополь» будет работать в центральной городской детской библиотеке А. П. Гайдара до 30 сентября.