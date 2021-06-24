Выставка работ Айвазовского откроется в Севастополе 5 июля

Знаменитые работы Ивана Константиновича Айвазовского впервые будут представлены в Севастополе. Это стало возможным из-за закрытия Феодосийской картинной галереи на ремонт – работы мастера крайне редко покидают родной город.

Масштабная экспозиция будет связана с историей Севастополя и Черноморского флота. Тематически она разделена на три зоны. Первый зал рассказывает об основных событиях жизни Айвазовского и его творчестве на Крымской земле. Второй зал раскрывает связь художника с русским Военно-Морским Флотом и флотоводцами-героями Крымской войны. Третий зал посвящен участию Айвазовского в событиях первой обороны Севастополя.

Атмосферу эпохи великого художника помогут воссоздать уникальные архивные документы: карты, схемы и личные вещи мастера. В рамках выставки запланирован ряд образовательных и творческих мероприятий для детей и молодежи, а также для лиц с особенностями здоровья.

Выставка пройдет с 5 июля по 31 октября 2021 г. в Культурно-выставочном центре Музея обороны Севастополя (ул. Ленина, 35).Приобрести билеты можно будет на сайте sevmuseum.ru и в кассах Музея обороны Севастополя.