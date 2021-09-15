Выставка студии военных художников им. Грекова открылась в Севастополе

Выставка студии военных художников имени Митрофана Грекова открылась во Дворце культуры рыбаков. Картины, близкие по духу севастопольцам, рассказывают о подвигах самоотверженных матросов и солдат. Часть полотен посвящена Первой героической обороне нашего города. Выставка открылась в рамках проведения XII Славянского форума изобразительных искусств «Золотой витязь». Экспозиция будет работать в течение месяца во Дворце культуры рыбаков.

Такие разные, с особыми авторскими чертами картины, но объединённые единой темой – мужества, стойкости, храбрости русских воинов. Мастера батальной живописи – художники известной в России студии имени Митрофана Грекова – привезли в Севастополь около 30 полотен. На части из них изображён наш город-герой. Самоотверженность русских моряков времён Крымской войны народный художник России Дмитрий Белюкин передал в картине «Последний подвиг Севастопольской эскадры».

ДМИТРИЙ БЕЛЮКИН, народный художник Российской Федерации: «Картина с затопленными кораблями. Эскадра совершила подвиг, не вступая в бой. Они не пустили, как мы знаем, войска вражеской коалиции союзников Франции и Англии. И тем самым, может быть, способствовали тому, что Севастополь всё-таки продержался. Моя картина, казалось бы, такая лирическая, где удивлённые дельфины, медузы проплывают, заходят в пустые иллюминаторы, оплывают вокруг корабельных фигур. На переднем плане с портретным сходством корабль «Три святителя» – гордость Российского флота».

Батальные сцены из мировой истории перенесли на полотна десятки разных художников, поэтому каждый раз мастеру приходится придумывать новые решения, чтобы сделать своё произведение особенным. При написании картины художнику важно не только передать глубину задумки с помощью композиции, света и подбора оттенков, но и изучить исторические факты. Например, художественный руководитель Студии Грекова Михаил Полетаев увлёкся темой казачества. Каждый элемент появляется на картине не просто так. Вот и петух возле Степана Разина несёт отдельный смысл.

МИХАИЛ ПОЛЕТАЕВ, художественный руководитель Студии военных художников имени М.Б. Грекова: «Я вычитал, что этих ребят двигал ещё, так скажем, иностранный подогрев. Небольшой эпизод из истории – правдив он или нет – но мне он понравился на данный момент. Параллель с нашим временем, потому что у нас в стране существует пятая колонна, которая подогревается теми же западными СМИ. И когда в стране происходит смута, это не есть хорошо. Это всегда какая-то агрессия. Не хочется, чтобы они с холста на нас выпрыгнули».

В Студию имени Грекова попадают лучшие художники России. В течение всего года картины оценивают специально созданный совет и заслуженные художники страны. Такой контроль позволяет мастерам держать планку качества. Неизменной остаётся тема произведений – слава русского оружия, подвигов русских людей.

МИХАИЛ ПОЛЕТАЕВ, художественный руководитель Студии военных художников имени М.Б. Грекова: «Темы на самом деле о нашей доблестной армии. Даже не армии, а о наших людях, потому что на фронт шли непрофессиональные военные – учителя, воспитатели. И наш генофонд всё равно срабатывает, что мы защищаем Родину в любой ситуации, в какую нас ставят враги».

Часть картин посвящена Александру Невскому – со дня рождения которого прошло ровно 800 лет. В рамках проведения XIIСлавянского форума изобразительных искусств «Золотой витязь» также открылась выставка российской художницы Татьяны Юшмановой в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Обе экспозиции будут работать до середины октября.

Маргарита Борисенко, Денис Александрович, «Севинформбюро»