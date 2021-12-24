Вытяжки марки Schaub Lorenz: обзор лучших моделей

Рейтинги товаров

Большой выбор товара, детальное описание и конкурентные цены вы всегда можете найти на сайте tehnokon.ru. Для своих клиентов магазин также подготовил рейтинги товаров от наилучших мировых торговых марок, что значительно облегчит вам поиски.

Немецкое качество

К примеру, в качестве кухонных вытяжек специалисты магазина рекомендуют выбирать продукцию немецкой марки Schaub Lorenz, которая уже более 130 лет радует ни одну хозяйку своим качеством, простой в уходе и пользовании, а также доступными ценами и долгим сроком эксплуатации.

Многофункциональность и компактность

Вытяжки этой марки зарекомендовали себя благодаря безупречному качеству сборки и материала, многофункциональностью систем и компактностью. Также вся модельная линейка марки постоянно обновляется и пополняется более совершенными и улучшенными товарами, которые идеально вписываются в любой дизайн и интерьер. Компания не стоит на месте, а стремится заявить о себе всему миру, чтобы лишний раз доказать – они лучшие в своём деле и отлично справляются с работой.

Европейские стандарты и требования

Абсолютно вся продукция бренда изготавливается согласно европейским стандартам качества и жестким требованиям энергопотребления, немало внимания уделяется и минимализму дизайна, который выполняется в гармоничных классических цветовых решениях, с оригинальной фурнитурой и немецкой строгостью.

Предпочтения покупателей

Рассматривая кухонные вытяжки этого производителя в качестве разумного дополнения своей кухни, отдайте предпочтение следующим 3-м моделям, которые пользуются наибольшим спросом среди покупателей, а также обладают наибольшим количеством положительных отзывов.

Встраиваемая вытяжка Schaub Lorenz SLD TE5500

Выполненная из нержавеющей стали, встраиваемая вытяжка этой модели порадует вас своей функциональностью, 3 скоростными режимами работы и низким уровнем шума. Изготовленная в классическом белом цвете она прекрасно впишется в интерьер светлой кухни, а также гармонично подчеркнет контрастность темных кухонь. Модель обладает компактными размерами, мощным мотором и галогенным освещением. Качество ее сборки порадует даже самую требовательную хозяйку.