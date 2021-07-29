Вывоз мусора и благоустройство дворов – в Севастополе обсудили проблемы ТОСов

В Севастополе состоялась встреча представителей Департамента общественных коммуникаций, Ленинского муниципалитета и руководителя Главного контрольного управления Вячеслава Аксёнова с жителями города. На ней присутствовавшие обсудили проблемы территориальных общественных самоуправлений. Это – благоустройство дворовых территорий, контроль за сбором и вывозом мусора, установка систем видеонаблюдения.

ВЯЧЕСЛАВ АКСЁНОВ, начальник Главного контрольного управления Правительства Севастополя: «Решались вопросы организации каких-то мероприятий, связанных с воспитанием детей. Очень важно для того, чтобы не просто во дворах у нас было хорошо, уютно и красиво, но, чтобы люди имели возможность общаться и даже устраивать свои какие-то небольшие праздники. И я считаю, что такие встречи очень важны».

По мнению Вячеслава Аксёнова, с решением некоторых вопросов людям можно помочь прямо во время обсуждений на подобных встречах. Главное – это наладить правильное взаимодействие между властью и жителями города.