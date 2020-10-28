Выздоровевший от COVID-19 пациент скончался в инфекционной больнице Севастополя

Выздоровевший от коронавируса пациент скончался в инфекционной больнице Севастополя. 94-летний мужчина готовился к выписке – по результатам анализов он успешно прошёл курс лечения. Однако, 28 октября пожилой пациент умер в палате при невыясненных обстоятельствах. По одной из версий, которая сейчас активно обсуждается в социальных сетях, когда человеку стало плохо, он начал нажимать на кнопку для вызова медиков, но она оказалась нерабочей. В свою очередь, глава Департамента здравоохранения Правительства Севастополя Сергей Шеховцов уверяет: все системы оповещения в больнице работают исправно.

СЕРГЕЙ ШЕХОВЦОВ, исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «В этом боксе есть видеонаблюдение, которое работает постоянно. Все системы жизнеобеспечения, в том числе – наблюдения за пациентами – работают в модуле на сегодняшний день. И работают в ежедневном режиме без сбоев».

По факту смерти пациента инфекционной больницы Департамент здравоохранения уже проводит служебную проверку.

СЕРГЕЙ ШЕХОВЦОВ, исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Завтра она будет продолжена. Все остальные выводы можно будет сделать только после окончания служебной проверки и соответствующих действий со стороны Департамента и больницы. Будем работать».