Вызов принят. Восточную часть Крыма обеспечат водой

Несмотря на масштабное строительство, крымчане продолжают нуждаться в развитой сети водоснабжения. Через несколько лет восточная часть полуострова обретет качественную инфраструктуру для подачи в дома чистой воды.

Первый этап завершат к 2020 году

В Симферополе выпала половина месячной нормы осадков за один ливень По данным пресс-службы Главгосэкспертизы России, восточную часть Крыма снабдят водой. Первый этап работ планируют завершить к 2022 году. Достаточное количество питьевой воды вскоре поступит к жителям Керчи, Феодосии, Судака, а также к населению Ленинского района.

Автоматизированная система регулирования подачи воды будет построена за счет федерального и регионального бюджетов. Сама водоподача пойдет из трех водозаборных узлов — Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского. Кроме того, инфраструктура данных объектов пройдет полную проверку и реконструкцию. Вдоль водопровода, протяженность которого составит более 62 км, проложат волоконно-оптическую линию связи с подключением к диспетчерским пунктам на водозаборах.