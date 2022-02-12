«Взгляд» сквозь землю. С помощью чего находятся древние поселения в Крыму

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 6. АиФ-Крым №6 09/02/2022

Это сейчас здесь просто степь. А больше трёх тысяч лет назад возле полуземлянок сновали люди. Хозяйки хлопотали у очагов. Пастухи загоняли на ночь овец и коз в большие загоны с каменными стенками. Время не оставило на поверхности земли никаких следов жизни древних скотоводов. Но их всё равно можно «увидеть».

11 февраля отмечается Международный день женщин в науке. Заведующая отделом естественнонаучных методов в археологии НИЦ истории и археологии Крыма КФУ Татьяна Смекалова открыла тысячи новых памятников полуострова. Поселений, древних угодий, курганов, могильников, гончарных печей.

Досье Татьяна Смекалова родилась в 1957 году в посёлке Багерово под Керчью. Закончила сначала физический, а затем исторический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета. В науке выбрала направление применения естественнонаучных методов для решения археологических задач. С 1992 г. активно применяет метод магнитной разведки. Доктор исторических наук.