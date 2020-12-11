Взятка в 16 млн: расследование дела экс-заместителя председателя Совмина Крыма завершено

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Расследование дела о взятках в 16 миллионов рублей завершено, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации. Обвиняемые – бывший заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин и два его «неофициальных помощника» – Валентин Дукорский и Ярослав Сливка.

Сотрудники Следственного комитета выяснили, что с 2017 по 2018 год Нахлупин через Дукорского и Сливку наладил схему получения взяток. Фигуранты дела за деньги помогли коммерческим организациям выиграть аукционы по 28 госзакупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ.

С Ярославом Сливкой заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело выделили в отдельное производство и направили в суд. Сливку признали виновным в полном объеме предъявленного обвинения.

Уголовное дело в отношении Нахлупина и Дукорского направлено в Генпрокуратуру РФ. Ожидается утверждение обвинительного заключения и передача дела в суд.