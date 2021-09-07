Взрыв газопровода под Симферополем организован украинской разведкой

В Крыму выяснили, что задержанные сторонники запрещенного в РФ меджлиса крымско-татарского народа взорвали газопровод под Симферополем по заданию украинской разведки, передает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Под Симферополем неизвестные повредили газопровод Инцидент произошел 23 августа этого года в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым.

«В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в городе Херсоне – так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа», – уточнили в ЦОС.