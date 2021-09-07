Взрыв газопровода в Крыму организовала украинская разведка – ФСБ

Взрыв газопровода в селе Перевальное под Симферополем организовало главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России 7 сентября.

23 августа в Перевальном произошёл прорыв трубопровода, по которому газ поступает в воинскую часть. Прорыв ликвидировали вечером в тот же день.

По подозрению в организации диверсии задержаны первый замглавы запрещённого в России «меджлиса крымско-татарского народа» Нариман Джелялов и его сообщники. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 4 ноября 2021 года.

«В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки Министерства обороны Украины в г. Херсоне – так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа», – сообщили в ФСБ. В ведомстве отметили, что Джелялов выступил в роли «посредника», а непосредственными исполнителями диверсии, по версии следствия, являются Асан и Азиз Ахтемовы. По указанию одного из руководителей запрещённого «меджлиса» в июне исполнители выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. Взрывное устройство конспиративным путём было доставлено в Крым.

«- Пришло сообщение, что нужно вспороть этот сыр и там внутри находится это взрывное устройство. Аккуратно его достать и где-либо спрятать. А сыр выбросить. Я достал это устройство, спрятал его.

— Где спрятали?

— Я спрятал его в гараже по месту жительства в старой хлебнице».

За совершение диверсии злоумышленники должны были получить вознаграждение от военной разведки Украины в размере двух тысяч долларов. В спецслужбе отметили, что акцию планировали приурочить ко дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.

«По приезду мы оставили машину под мостом, где до цели оставалось 100 метров. В этот момент дядя ехал сзади. К моменту приезда он подготовил всё это средство, и мы сразу вышли и приступили к установке. Он вскопал ямочку, буквально 20 сантиметров, выдернул чеку и положил, и закопал травой», – рассказал один из задержанных.

Организаторами диверсии, по версии ФСБ, являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, а также его кураторы – сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» – Виктор Зелинский.

«Указанная диверсия была санкционирована начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России», – добавили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело – виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.