Взрывчатку в здании администрации Керчи силовики не нашли

Взрывоопасных предметов в здании администрации Керчи, которое «заминировал» неизвестный, не обнаружено, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу ведомства Сергея Бороздина.

В крымский офис «Справедливой России» поступило сообщение о минировании «Силовики закончили работы по обследованию, ничего подозрительного обнаружено не было», — уточнил он.

Напомним, что утром 31 мая в администрацию Керчи поступило письмо от неизвестного лица. В нем сообщалось о «минировании» здания ведомства. Сотрудники и посетители были эвакуированы.