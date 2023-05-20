Взрывы на Днепропетровщине и мощный пожар в Брянске: хронология 452 дня войны

Украина в течение 452 дней противостоит полномасштабному вторжению России. Агрессор наносит массированные удары по нашим территориям, а Вооруженные Силы отбивают атаки врага.

2 мин

24 Канал собрал все главные события этого дня. Что произошло на передовой, в тылу и на международной арене этого дня – читайте дальше.

Читайте также Массированная атака дронами, визит Зеленского в Японию: хронология 451 дня войны

04:39 Россияне возобновили регулярный ракетный и дроновый террор. Экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак назвал четыре основные цели врага. Речь идет о: терроре, внушении страха на население, желании отыграться за проигрыш на поле боя, поиске украинской ПВО, а также попытках вычислить, где в Киеве расположены в пунктах временного хранения военная техника, военное снаряжение и амуниция.03:47 Мэр Мелитополя пообщался с журналистами и прокомментировал постоянный «хлопок» в городе. Он назвал версии, которые используют оккупанты для объяснения взрывов. В основном россияне рассказывают басни о работе ПВО. Мол, она со всем справляется. Но на самом деле это не так.01:27 Крайне неспокойно было в русском Белгороде. В ночь на 21 мая в городе слышали звуки взрывов. После них еще и пожар мощный вспыхнул.00:20 Во многих областях Украины была воздушная тревога. В Днепре и области раздавались мощные взрывы. Местные власти говорят о работе ПВО.