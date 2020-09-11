У берегов Крыма пресекли «террористический акт» в ходе учений

Сотрудники силовых ведомств Республики Крым в ходе состоявшегося на феодосийском направлении учения «Лагуна-2020» провели операцию по освобождению условных заложников и обезвреживанию террористической группы в территориальном море РФ, передает пресс-служба регионального Погрануправления РФ.

В Крыму прошло учение Черноморского флота По легенде, члены террористической группы под видом пассажиров проникли на гражданское судно в акватории Черного моря.

Оперативным штабом в короткие сроки дана оценка сложившейся обстановке, спланировано и проведено боевое мероприятие по нейтрализации террористов и освобождению заложников. В ходе контртеррористической операции террористический акт пресечен.