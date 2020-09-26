У берегов Крыма со дна моря подняли американский истребитель времен ВОВ

У берегов поселка Новофедоровка со дна Черного моря подняли американский истребитель Bell P-39 Airacobra. Он использовался во времена Второй Мировой войны, передают «РИА Новости (Крым)».

Советский самолёт времён ВОВ поднят со дна Керченского пролива Самолет был приводнен в июле 1944 года. Его тогда пилотировал младший лейтенант Шишкин. Во время полета он увидел черный дым из патрубков и решил самолет приводнить. До полосы оставался километр. Поступил на вооружение Черноморского флота самолет в 1943 году во время Керченско-Эльтигенской операции. Он участвовал в освобождении полуострова.

В наших дни его обнаружил аквалангист-любитель из Сак.