У берегов Севастополя выявили крупное загрязнение нефтепродуктами

В Севастопольском морском порту выявили признаки загрязнения морской воды на площади около 85 тысяч кв. метров, передает пресс-служба Росприроднадзора.

«Инспекторы службы обследовали акваторию и водоохранную зону: на поверхности воды видны радужные пятна и пленка, присутствует запах нефтепродуктов. В шести точках взяты пробы морской воды», – уточнили в сообщении.

Уточняется, что недалеко от обнаруженного пятна производилась разделка БПК «Керчь». Разделкой занималась компания ООО «Металл Экспорт». По словам начальника участка проведения работ, вода с остатками топлива попала в море.